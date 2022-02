Moreno (IU) afirma que es "hora de pisar el acelerador o se acabará la legislatura sin haber hecho prácticamente nada"

CALAHORRA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Parlamento de La Rioja y diputada autonómica de IU, Henar Moreno, cree que "ha llegado el momento de pisar el acelerador" para acometer los proyectos anunciados por el Gobierno de La Rioja. "A tan solo año y medio de finalizar la legislatura, los grandes planes no han comenzado a hacerse realidad y ha criticado la gestión económica del Ejecutivo regional", ha afirmado.

Así las cosas, y si bien IU mantiene su acuerdo de gobernabilidad con los socialistas tanto a nivel regional como local en el Ayuntamiento de Calahorra, Henar Moreno se desmarca de la gestión socialista de la que reclama "más implicación". Así, ha dicho entender que "no se va a hacer todo de un día para otro", pero ha advertido de que "si no empezamos a ejecutar los proyectos, agotará la legislatura y no se habrá acabado prácticamente nada".

Henar Moreno, que ha comparecido en la sede del Grupo Municipal de IU en Calahorra junto a su compañero de partido y concejal Óscar Moreno, ha dicho que no hay que interpretar sus palabras en tono electoral sino en el que es propio de la "oposición influyente". En cualquier caso, ha recordado que siempre ha mantenido una actitud vigilante con el cumplimiento de los compromisos del programa acordado con los socialistas con los que ha mantenido indisimulados desencuentros en el Parlamento de La Rioja.

FONDOS EUROPEOS

En clave regional, se ha referido a la llegada de fondos europeos y los ha relacionado directamente con la financiación municipal "ahora que tanto se habla de competencias impropias".

Moreno ha comentado que la financiación desde la UE "nos va a dar recursos suficientes para garantizar derechos como la atención a la dependencia, a la salud, a la educación o a la vivienda". En este sentido, ha criticando la actitud del PSOE: "Estamos atónitos por la forma en la que se está gestionando. Hace meses que el consejero de Hacienda debía haber comparecido para explicarlo (...) Hay grandes anuncios pero no se hace nada".

La diputada riojana sostiene que hay que invertir en Educación un 6% del PIB, en Salud un 7% y en economía de cuidados -servicios sociales- un 3%.

Concretamente en Calahorra echa en falta pasos más decididos "en Educación para el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional. Para la Ciudad del Envase y el Embalaje no hay ni un euro y en economía de cuidados hay que ser valientes y destinar más dinero para ampliar el número de plazas en el Centro de Día", ha resaltado. Cabe recordar que sobre este último servicio se anunció la construcción de un nuevo edificio pero no hay noticias nuevas desde que el consejero Pablo Rubio confirmara estos planes el 27 de mayo del año pasado.

"Somos gente sensata", ha dicho Henar Moreno para referirse a que durante lo más duro de la pandemia no presionó a su socio de Gobierno, "pero la situación ha cambiado y ha llegado el momento de pisar el acelerador".

Preguntada sobre si esta nueva actitud de IU va a suponer la ruptura de los acuerdos con el PSOE, Henar Moreno ha reconocido que la posición de su partido es "un poco complicada" y que "aunque no es mala, deseamos una relación mejor con el PSOE". Además, ha recordado que el apoyo de su grupo está condicionado: "Desde la investidura dijimos que apoyaríamos al Gobierno mientras se cumpla el acuerdo programático. Así lo hemos hecho y hemos aplaudido medidas importantes, pero nunca hemos renunciado a la lucha en la calle cuando no se toman las medidas que creemos que se deben tomar y en eso estamos".

"BUENA SALUD" DEL ACUERDO MUNICIPAL PSOE-IU

Preguntado el edil de IU por si la actitud de IU a nivel regional se puede extrapolar a Calahorra, Óscar Moreno ha dicho que "la salud del pacto es buena. No siempre estamos de acuerdo, es cierto, pero hay diálogo y se llega a acuerdos. La relación se podría mejorar en algunos aspectos pero se están cumpliendo los objetivos del acuerdo y no hay razón para que no se agote la legislatura mientras se cumplan esos acuerdos".

Moreno ha recordado que entre los grandes acuerdos alcanzados entre PSOE e IU figura la creación de la empresa pública de transporte sanitario y la integración de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) en la gestión del SERIS, "que sin nuestra participación no se hubiera hecho", ha asegurado.

Preguntada por la integración de FHC ha comentado que la ley de integración estará lista en febrero y ha reprochado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) la recogida de firmas contra la integración: "Es una enmienda de oportunismo político del CSIF, que es el adalid de algún partido con representación parlamentaria". Tras referirse a su situación personal en el Parlamento y al mantenimiento de su puesto de trabajo como abogado en ejercicio "que nos permite tener independencia para no depender de nadie".

"La recogida de firmas contra la integración es un error y es llevar a los trabajadores al enfrentamiento entre ellos", ha subrayado Henar Moreno. "Estatutarizar a los trabajadores de FHC en ningún caso es un ataque a los trabajadores del SERIS -ha seguido diciendo- más bien es al contrario porque va a permitir disponer de los trabajadores tanto del SEIS como de FHC para prestar el servicio de atención sanitaria de forma igualitaria en toda La Rioja y lo que permitirá, por ejemplo, derivar un pediatra a Alfaro cuando se necesite. Además los empleados de FHC son empleados que han superado una prueba de acceso y tienen que estar en igualdad de oportunidades".

"Esto ha generado problemas no sólo a los trabajadores de FHC sino también a los del SERIS, que no han podido desplazarse a FHC".

Por eso "nuestra hoja de ruta es clara: hagamos un amplio concurso de traslados antes de estatutarizar para garantizar a la gente de Calahorra que sacó su plaza en el SERIS y no ha podido trasladarse a FHC y lo que es más importante, no se han podido cubrir todas las vacantes que existen en FHC para mejorar la atención sanitaria de toda La Rioja Baja. La segunda parte sería hacer una gran oferta de empleo público que cubra todas las necesidades. Todo debe estar hecho antes de un año".