Moreno (IU) apela al Gobierno riojano ante la acogida de menores: "Lo que toca es ponerse a trabajar"

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida Henar Moreno ha apelado hoy al Gobierno riojano ante la próxima distribución, entre las comunidades autónomas, de los menores migrantes no acompañados señalando: "Lo que toca es ponerse a trabajar".

Moreno, preguntada por los periodistas por la pronta aprobación, en Consejo de Ministros, del número que corresponde acoger a cada comunidad autónoma, ha entendido que "hay que esperar a ver qué hace el Gobierno de la Rioja".

Así, ha dicho, hay que ver "si sigue con esta política negacionista", porque, ha considerado, tiene "muy buenas palabras", pero "no destinan los medios para que se acojan en condiciones de dignidad".

En este sentido, ha reprochado que "no se ha contratado ni un sólo profesional más para hacer frente a esta emergencia migratoria".

Por tanto, ha visto que "lo que el Gobierno de la Rioja tiene que hacer es ponerse a cumplir la ley y dejar de seguir los dictados de Vox".

A su juicio, "lo que toca es ponerse a trabajar" y, si el Gobierno de La Rioja lo hace, ha añadido, una cifra de más de doscientos, que se ha barajado, "no será elevada".

Más aún, ha visto, estará "en la línea de la capacidad de acogida de nuestra comunidad si se ponen a cumplir con un objetivo ético, moral y, también, legal y jurídico, de acogida".