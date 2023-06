Moreno (Podemos-IU) pide a Capellán que no derogue las leyes progresistas ni las deje guardadas

La diputada de IU exige a Capellán que no "mienta" en materia fiscal y demuestre que es "diferente" a la ultra derecha

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida, Henar Moreno, ha pedido hoy al presidente electo, Gonzalo Capellán, que "demuestre" su moderación y no derogue las leyes progresistas aprobadas la pasada legislatura, ni las deje guardadas.

Moreno ha sido la primera, hoy, en la segunda sesión del Debate de Investidura de Gonzalo Capellán como presidente del Gobierno de La Rioja y lo ha hecho anunciando su voto en contra y con una camiseta de la escuela pública.

La diputada de IU se ha referido, en concreto, a la Ley de Economía Social y Solidaria, y a la Ley de Memoria Democrática, para preguntarle si las va a desarrollar o las va a "dejar morir".

Lo mismo, del resto de leyes aprobadas la pasada legislatura así como el Decreto de Convivencia que, si bien ha reconocido que se puso en marcha con precipitación, ha entendido que la derogación es actuar "en negativo".

También en Educación, Moreno le ha preguntado a Capellán si "va a apostar por las infraestructuras en materia educativa o va a seguir concertando"; y si va a "recuperar el cheque bachillerato". En definitiva, cuál va a ser su "política".

También le ha preguntado si, en su anuncio de que va a "cuidar a los que cuidan" sólo lo va a hacer en la salud o , también, en servicios sociales y, en concreto, en ayuda a domicilio, de cuyas trabajadoras le ha recriminado no acordarse.

Le ha preguntado "cómo va a abordar la falta de médicos" y, también, de profesionales en las residencias. En este punto, le ha indicado que, hoy, se ha precipitado por la ventana una persona mayor en una residencia, al querer marcharse, y ha esperado que se "investigue el número de trabajadores" de la misma.

Moreno ha empezado su exposición refiriéndose a que hoy, 28 de junio, es el Día del Orgullo, y pidiendo a "todos los que sean demócratas y estén preocupados por la seguridad de las personas que sufren agresiones de odio" conmemorar "juntos" este día.

Ha propuesto, para el próximo año, hondear la Bandera Arco Iris "como defensa de los derechos" de las personas LGTBI+ en el Parlamento de La Rioja.

Desde IU Podemos, ha dicho Moreno, son "contrarios al modelo de región que quieren construir" o, más bien, ha dicho, "deconstruir", tal y como se vio, ha creído, en su discurso de ayer, que ha definido como "del no" y en el que, le ha aseverado: "Dijo "dijo más con sus silencios que con sus palabras".

"Curiosamente", ha dicho, "le basta con parecer moderado, no va a tener que sincerarse como sus compañeros de Valencia, que se están viendo obligados a pactar con la extrema derecha que, hasta hace poco, eran ustedes mismos". Le ha preguntado si "lo siguen siendo".

A Moreno no le ha cabido duda de que Capellán pactaría "de haberlo necesitado", como acabará haciendo la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "retractándose de lo dicho".

"Demuestre", le ha pedido, "que no lo siguen siendo, no derogue las leyes progresistas logradas en el pasado, pero tampoco las deje en un cajón, no de pasos a ese extremo que blanqueen el fascismo, no haga gestos que le delaten, no gobierne como si fuese uno de ellos, demuestre que es diferente, si lo es, y cuando tenga dudas, mire a nosotras".

Le ha resultado "curioso que no hablara de leyes". Le ha preguntado si va a "permitir" que se aprueben "leyes como la de Agricultura y Ganadería; de Participación, la Ley LGTBI" y, además, "las 36 de la legislatura anterior".

Le ha recordado que, cuando estuvo en el Gobierno de La Rioja, "su política fue la de recortar trabajadores", entre estos, "docentes" y, por eso, ha dicho, ella ha acudido hoy con la camiseta de la escuela publica. Le ha recriminado, además que "no nombró a los trabajadores más precarios, los interinos", que están, ha dicho, "lejos de estar estabilizados".

Le ha pedido que "no engañe, no mienta", porque "no se va a eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para quienes hereden, sino para aquellos que perciban una cantidad superior a 400.000 euros".

En el IRPF, ha dicho, no explicó que su medida, a quienes tienen el salario medio en La Rioja, de 21.00 euros anuales, le supondrá cuarenta euros al mes; y a quienes alcanzan los 300.000 euros anuales 180 euros al mes.

Moreno también ha pedido cerrar el aeropuerto, porque "cuesta una cantidad indecente de dinero para que vuelen un máximo de 56 personas al día por trayecto y, sin embargo, tiene un coste medioambiental".

Ha cerrado pidiendo que lea entero a Victor Hugo, quien decía que "poner todo en equilibrio es bueno, poner todo en armonía es mejor y, ha dicho, "la armonía, pasa por recaudar a quien mas tiene".