'Mostea', el mosto con gas, se alza con el primer premio del Concurso de Ideas Empresariales 'FER Emprende'

Premiados, participantes y autoridades en la entrega de galardones del Concurso de Ideas Empresariales 'Fer Emprende' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Mostea', el mosto con gas, se ha alzado con el primer premio del XV Concurso de Ideas Empresariales 'FER Emprende', que se han entregado de manos del máximo representante de la FER, Eduardo de Luis, y el gerente de ADER, Luis Pérez Echeguren. El ganador ha recibido 3.500 euros y un galardón, realizado por 'Asprodema'.

Uno de los responsables del producto, Miguel Lucea, al recoger el premio ha señalado que "Mostea es mosto con gas, y nada más, que surge de un experimento para aportar a ese hermano pequeñito del vino, que es el mosto, que es uno de los grandes olvidados".

Por ello, surge de la necesidad de entender que "la gente joven cada vez más apuesta por propuestas sin alcohol y muchas más sanas". Ante esto, ha indicado que "espero que estas Navidades no perdáis la oportunidad en vez de brindar, con cosas francesas que solemos brindar, lo hagáis con Mostea'.

Por su parte, el segundo premio, dotado con 2.500 euros y galardón, ha recaído en el proyecto Greennshield, cuyos promotores son Daniel Calvo, Adrián Vallejo y Alba Calvo. El proyecto es una empresa de base biotecnológica dedicada al desarrollo de soluciones sostenibles para la conservación y mantenimiento del entorno urbano. Es un producto para orines de animales inicialmente, pero ampliable en el futuro a otras nuevas posibilidades.

El tercer premio, dotado con 1.500 euros, ha sido para Amanda Ebbert y su proyecto APRIX, plataforma de optimización de precios y gestión de acuerdos que permite a los equipos de pricing definir precios más competitivos y maximizar márgenes mediante IA y modelos matemáticos avanzados.

Además, se han otorgado dos premios de categoría especial dotados con 800 euros. En el primero de ellos, se ha reconocido al proyecto de una mujer emprendedora.

El proyecto ganador ha sido Ayleen Correa y su proyecto Perfomance Pulse APP, aplicación móvil para medir y mejorar el bienestar emocional y físico de estudiantes de música

El segundo premio especial se ha concedido al proyecto de un joven emprendedor menor de 41 años. Ha ido a parar a Brandon Alexis Campo, con su proyecto LEGO ECO, un proyecto de construcción sostenible, con materiales reciclados

El objetivo de FER Emprende, ha explicado el presidente de la FER es fomentar la creación de empresas y poner en marcha nuevos proyectos empresariales en cualquier sector de actividad, que contribuyan al desarrollo económico y empresarial de La Rioja.

Los criterios de valoración han sido la calidad y la claridad de la documentación, viabilidad del plan de empresa, carácter innovador y originalidad de la idea, impacto positivo en La Rioja y ser empresa de reciente creación o de creación a corto plazo.

Precisamente, Pérez Echeguren ha indicado que el jurado lo ha tenido "realmente complicado" ante la calidad de las 20 propuestas presentadas, al tiempo que ha animado a los riojanos a emprender.