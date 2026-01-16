Un motorista de 48 años trasladado a 'Los Manzanos' tras sufrir un accidente en la LO-20 en Logroño

   LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista de 48 años, vecino de Logroño, ha sido trasladado al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras sufrir un accidente de tráfico, a las 14,22 horas, en la confluencia de la calle Pradoviejo con la LO-20 en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

   Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a Policía Local.

