Un motorista, herido tras chocar contra un coche en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido a primera hora de esta mañana, en una accidente de tráfico entre un coche y una moto ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 8,06 horas de este viernes, un particular ha alertado a SOS Rioja de una colisión entre una moto y un turismo a la altura del número 5 de la calle General Vara de Rey de la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herido el motorista, un hombre de 54 años, que ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de la ciudad.