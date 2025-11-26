Muebles Gurcal inaugura su nueva exposición con una inversión de 490.000 euros y su apuesta por el relevo generacional - MUEBLES GURCAL

LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Muebles Gurcal, empresa familiar de Arnedo perteneciente al sector del mueble de cocina y baño, inicia una nueva etapa marcada por la innovación y el relevo generacional.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce; la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León; la presidenta de la Asociaicón de Industrias de la Madera y el Mueble de La Rioja, Julia García; el director gerente de ADER, Luis Pérez y la concejala de Industria, Nuria San Servando, han visitado hoy las renovadas instalaciones de la empresa, tras más de tres décadas de trayectoria y el objetivo de afrontar una nueva etapa de crecimiento.

Durante la visita, el gerente de la firma, David Calvo, ha explicado la transformación que la empresa ha llevado a cabo en los últimos años, fruto de un importante esfuerzo inversor y de una clara apuesta por la modernización tecnológica.

En los últimos tres años, Muebles Gurcal ha realizado una inversión global de aproximadamente 490.000 euros destinada a renovar su maquinaria y mejorar sus procesos internos.

Cuenta actualmente con 21 empleados "hemos apostado por el futuro, incorporando tecnología que mejora la calidad de nuestro producto final y la ergonomía en el trabajo", ha señalado David Calvo. La empresa también ha avanzado en su transición energética: "Hemos incorporado paneles fotovoltaicos y renovado toda la iluminación a tecnología LED para ser más eficientes", ha explicado. Calvo ha agradecido el apoyo institucional recibido: "Agradecemos a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por contribuir a nuestros objetivos de mejora".

34 AÑOS DE HISTORIA

Muebles Gurcal nació hace 34 años gracias al esfuerzo y la visión del padre de David Calvo, que puso en marcha un proyecto que ha ido creciendo y consolidándose en el sector riojano de la madera y el mueble. "Ahora me toca tomar el relevo y mantener vivo un legado que pertenece a mi familia y a todas las personas que han formado parte de esta historia", ha destacado David Calvo, quien afronta esta etapa con responsabilidad y entusiasmo.

El nuevo liderazgo se acompaña de una apuesta decidida por innovar: "Este relevo generacional no solo implica nuevas personas al frente, sino nuevos proyectos y nuevas inversiones que garantizan la competitividad y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo". Compromiso con el empleo y con el sector del mueble.

Durante el acto, David Calvo ha subrayado el valor del trabajo del equipo humano de la empresa: "Este camino no lo ha hecho una sola persona, lo han construido manos, talento y compromiso". También ha reivindicado mayor visibilidad para un sector estratégico en la comunidad: "El sector de la madera y el mueble tiene un peso real en La Rioja, pero muchas veces no tiene la visibilidad que merece. No solo fabricamos muebles: fabricamos oportunidades, familias y futuro".

UNA NUEVA EXPOSICIÓN PARA LA CIUDADANÍA

La jornada ha culminado con la inauguración oficial de la nueva exposición de Muebles Gurcal, un espacio renovado que muestra la evolución de la empresa y su apuesta por el diseño y la calidad. "Queremos que conozcan de primera mano el valor que este sector aporta a nuestra región y mostrar con orgullo nuestro trabajo", ha afirmado.