Una mujer de 32 años, trasladada al San Pedro tras un choque entre dos turismos en la LR-113 en Hormilla

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad de Hormilla, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 9,08 horas de este martes, varios particulares han informado al Centro Coordinador de Emergencias de la colisión de dos turismos en la carretera LR-313 kilómetro 6, en el término municipal de Hormilla.

Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se ha movilizado a los Bomberos de CEIS Rioja, junto con recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, la herida, una mujer 32 años, tras una primera atención en el Centro de Salud de Nájera, ha tenido que ser evacuada al Hospital San Pedro de la capital riojana.