Una mujer, herida esta mañana en una salida de vía en Logroño

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos de Logroño - EUROPA PRESS/CRCOMUNICACION - Archivo

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11 horas de este jueves, varios particulares han informado al Centro Coordinador de Emergencias de la salida de vía de un turismo en la calle Servillas, nº 5, en la capital riojana.

Desde SOS Rioja se ha informado a Policía Local de la ciudad y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del suceso, ha resultado herida una mujer de 64 años, que ha tenido que ser trasladada a la Clínica Viamed Los Manzanos de Lardero.