Mujeres del medio rural abogan por el desarrollo completo y la aplicación total de la Ley de titularidad compartida

La presidenta de la Confederación de Mujeres en el Medio Rural (CERES) y responsable del área de mujer de COAG Inmaculada Idiáñez ha abogado este martes por el desarrollo completo y la aplicación total de la Ley de titularidad compartida, que permitiría a las mujeres del medio rural ser titulares de explotaciones agrarias y ganaderas con iguales derechos que sus parejas.

Así lo ha señalado Idiáñez en declaraciones a los medios de comunicación en el descanso de una jornada en la que hoy está participando en Logroño, organizada por UAGR-COAG, bajo el lema 'Jornada sobre la mujer rural en La Rioja'.

La escasa aplicación de la Ley ha sido uno de los temas abordados en la jornada, como uno de los principales retos de la mujer en el medio rural en todo el país. "Estamos poniendo en valor el trabajo de las mujeres que viven y tienen su empleo y su medio de vida en el medio rural, y que son, además, clave contra el despoblamiento", ha dicho.

En este sentido, Idiáñez ha apuntado que "el peso de la mujer en el medio rural es muy importante", sin destacar ningún sector en concreto, aunque ha incidido en que la importancia de su trabajo "está en la base de la pirámide, porque luego, titulares hay pocas".

Y ello, ha subrayado, "contando con las cargas añadida de la maternidad, el cuidado de los mayores y de los niños, o la falta de algunos servicios". Especialmente preocupante es que "si no es titular de una explotación, la mujer, aunque trabaje, lleve las cuentas, pague los impuestos, haga lo que haga, no figura, y no cotiza a la Seguridad Social".

"No existe la mujer, no tiene derechos", ha insistido Idiáñez, quien ha puesto, por ello, el acento en la necesidad del desarrollo completo y la aplicación total de la Ley de titularidad compartida, que se aprobó a finales de 2011, "pero que, desde entonces, no está dando los resultados esperados".

Por ejemplo, en el caso de La Rioja, solamente 29 mujeres se han acogida a la norma "pero esa no es la realidad del campo", ha afirmado recordando que, en el momento de la aprobación de la norma, desde el Ministerio de Agricultura se cifró en 100.000 las mujeres que se podrían acoger "pero no pensamos que sean números reales".

Para la responsable sindical, "la Ley es una herramienta potente, en la que es necesario avanzar, para igualar a las mujeres en derechos, beneficios y gastos", algo especialmente importante "teniendo en cuenta, además, que muchas veces, es la mujer la propietaria del terreno, por herencia, pero no la titular de la explotación agraria o ganadera".

Por su parte, el presidente de UAGR Oscar Salazar ha apuntado que "la situación de la mujer en el medio rural ha avanzado", aunque queda mucho por hacer "porque las trabas por parte de la administración para la incorporación de la mujer al campo son difíciles de superar", si bien ha destacado "las ganas de pelear" de este colectivo "por el reconocimiento de sus derechos".