Una multitudinaria concentración protesta frente al Parlamento por el Plan de Atención Continuada del Gobierno

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Numerosos vecinos de poblaciones riojanas, especialmente los Cameros y de las Siete Villas, así como representantes de formaciones políticas, se ha concentrado, a las 09,00 horas, frente al Parlamento de La Rioja para protestar por el Plan de Atención Continuada del Ejecutivo riojano, que conlleva según ha asegurado el cierre de varios puntos de urgencias en municipios de la región. Han anunciado una manifestación el 25 de junio en la capital riojana.

Los concentrados portaban pancartas que decían 'En mi proyecto de vida hay médico 365 días en San Román'; 'No al cierre Urgencias Carpa'; 'No somos números somos personas'; 'Cameros Unidos #SanidadRuralDigna', entre otras. Además, han coreado consignas en contra de los recortes, así como otras que decían "no somos números somos personas".

En un momento determinados representantes de los concentrados, principalmente alcaldes y alcaldesas, ha entrado al Parlamento de La Rioja, donde se estaba desarrollando la sesión plenaria, que en sus primeros puntos del orden del día estaba abordando cuestiones sanitarias, como este Plan de Atención Continuada.

A la llegada de la consejera de Salud, Sara Alba, ésta ha sido pitada y abucheada, antes de acercarse al grupo de la protestar para conocer de primera mano las reivindicaciones. Lo mismo ha pasado, prácticamente una hora después, con la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, que ha acudido, tras ser atendida en Urgencias por la rotura de la falange de un pie.

Antes, no obstante, la alcaldesa de San Román, Pilar Cristóbal, en declaraciones a los medios de comunicación ha señalado que "hemos venido a protestar ante la injusticia que nos quieren hacer a todos los pueblos, porque nos quieren quitar las urgencias", y "si ya los pueblos están vaciados, ahora se van a vaciar más porque no van a querer venir".

"Queremos que rectifiquen y que, por lo menos, nos dejen cómo estamos, que no nos hace falta más, porque nos están matando poco a poco a los pueblos pequeños", ha añadido.

Por su parte, Javier Granda, como representante de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, ha explicado que ayer se realizó una reunión con personas de 50 colectivos decidiendo "unificar en un solo manifiesto todas las reivindicaciones de La Rioja con relación a los recortes de Urgencias".

Ha anunciado un calendario de movilizaciones que culminará con una manifestación en Logroño el 25 de junio para "exigir al Gobierno que retiré ese proyecto de recortes y se siente a negociar con los interlocutores sociales, ayuntamientos y el Parlamento una salida a esta situación sanitaria".