El municipio riojano de Clavijo, protagonista de la revista de viajes de 'National Geographic' - AYUNTAMIENTO DE CLAVIJO

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Clavijo ha sido seleccionado para abrir la edición digital en España de National Geographic Viajes, una de las cabeceras de turismo y cultura más prestigiosas y leídas a nivel mundial. Bajo el título 'El pueblo de La Rioja con un castillo encaramado a una roca donde nació el mito del Apóstol Santiago', la revista dedica un amplio reportaje a los encantos arquitectónicos, paisajísticos e históricos de la localidad.

El artículo pone especial énfasis en la silueta icónica del castillo de Clavijo, su integración en el entorno natural y el peso histórico de la legendaria batalla que vinculó para siempre su nombre con la figura del Apóstol. Un escaparate de alcance global La aparición de Clavijo en la portada digital de National Geographic Viajes supone un hito en la promoción turística de la zona.

La web de la revista es un referente absoluto en el sector del viaje de calidad, contando con una audiencia media de más de 4,5 millones de usuarios únicos mensuales en España. Además, la publicación cuenta con una fortísima presencia en redes sociales, lo que garantiza que las imágenes lleguen a millones de potenciales visitantes nacionales e internacionales.

El alcalde de Clavijo, Pedro Muro, ha mostrado su enorme satisfacción tras conocerse la noticia: "Es un orgullo inmenso ver a nuestro pueblo en portada de una publicación tan influyente como National Geographic Viajes. Este artículo no solo reconoce la belleza de nuestro castillo, sino que pone en valor nuestra historia como una pieza fundamental del patrimonio riojano".

Asimismo, Muro ha subrayado el impacto positivo de esta visibilidad: "Que un medio de este prestigio nos elija como destino destacado es un impulso muy importante para el turismo. Llevamos dos años acudiendo a FITUR y la apuesta empieza a dar sus frutos".

Desde el Ayuntamiento destacan que el artículo no se centre solo en el castillo recién restaurado, sino que además recoja otros atractivos de la localidad como el Monte Laturce, la Real Basílica de Santiago o las ruinas del Monasterio de San Prudencio. Además, sostienen que continuarán trabajando por el patrimonio y el turismo cultural y de calidad como medida de lucha contra la despoblación.