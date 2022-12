El Museo de La Rioja acoge, dentro de 'Actual 23', la exposición 'Meat00' de Peck Bruyel que recorre el cuerpo humano

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de La Rioja acoge, dentro de 'Semana las Artes' del festival 'Actual 23', la exposición 'Meat00' de Peck Bruyel, que realiza un recorrido por el cuerpo humano a través de varias fotografías de gran tamaño.

Una muestra, que permanecerá en la pinacoteca riojana hasta el 12 de febrero, y que ha sido presentada además de por la autora, por el comisario de la misma, Jesús Rocandio, por el director artístico de 'Actual 23', Santiago Tabernero, y la directora general de Cultura, Ana Zabalegui.

Ésta última ha señalado que se trata de una "obra maestra" de una "de las más talentosas artistas riojanas", mientras que Tabernero ha apuntado que "es algo importante el apostar por artistas consagrados como que sea una lanzadera para jóvenes con talento".

Sobre la exposición ha señalado que "a sus 20 años ya refleja la mirada de la artista que tiene mucho futuro por delante". Ha indicado que con 'Meat 00' "siempre que hablamos del desnudo humano, a pesar de estar en una sociedad tan exhibicionista provoca controversia y debate para ver dónde están los límites o lo que nos provoca escándalo, y lo que provoca el escándalo es la mirada".

Rocandio, por su parte, ha destacado que es "un honor poder empujar a alguien tan joven para que empiece una carrera, y lo haga en el Museo de La Rioja". "Es una artista que huele a universal que es uno de los tratamientos que hace tanto en la ESDIR como la del Museo, todo ello a través de una mirada que a muchos artistas les cuesta mucho tiempo tenerla", ha añadido.

Ha asegurado que "estamos delante de un futuro" y "cuando esté exponiendo en Nueva York diremos que empezó en Actual".

"ENSEÑAR EL CUERPO HUMANO, LO QUE SOMOS"

Por su parte Peck Bruyel ha asegurado que "he hecho la obra sin pretender enseñar nada erótico, ni crítico, sino enseñar el cuerpo humano, lo que somos, y lo he querido llevar a otro lugar como si fuera escultura". "En la fotografía se ven que no son modelos, sino cuerpos que son bellos como son, cada uno con sus cicatrices, con sus dobleces, con su sexo o con su edad", ha apostillado.

La artista riojana ha recordado que cuenta con otra obra expuesta en la ESDIR que "trata de la carne animal y está trata de la carne humana". "Quiero que el espectador tenga una visión libre, que pueda reaccionar de la manera que le salga", ha añadido, para afirmar que "he fotografiado algo bello y quiero que se le vea como algo bello".

Sobre la técnica, Peck Bruyel ha señalado que ha optado por "fotografía digital de gran formato impresa en papel maté para que pareciera que estuviera como pegada a la pared, y con una luz natural para evitar sombras".