El Museo de La Rioja lanza el programa escolar '¿Cómo nacen los objetos?'

El Museo de La Rioja pone en marcha el programa escolar '¿Cómo nacen los objetos?', una propuesta educativa que invita a los centros de la Comunidad a descubrir el museo a través de sus piezas más singulares. La actividad combina una visita guiada participativa por las salas de la colección permanente con una experiencia en el aula-taller, en la que los estudiantes trabajan creativamente a partir de uno de los objetos del recorrido.

El programa, adaptado a todos los niveles educativos -desde Infantil hasta Formación Profesional y Bachillerato-, se estructura en dos bloques temáticos a lo largo del curso, lo que permite a los centros participar en más de una ocasión y disfrutar de contenidos diferentes.

Entre octubre y febrero, los participantes explorarán 'Roma. Objetos I', una inmersión en la vida cotidiana de la antigua ciudad. De marzo a junio, la propuesta se renueva con 'La casa. Objetos II', centrada en el universo doméstico y sus transformaciones a lo largo de la historia.

Con una duración aproximada de 90 minutos, la actividad se desarrolla de lunes a viernes, en horario de 9,30 a 11,00 y de 11,30 a 13,00 horas, en el propio Museo de La Rioja (c/ San Agustín, 23, Logroño). Los materiales para la parte práctica han sido diseñados y elaborados expresamente por La Casa del Vacío, Escuela de Arte y Arquitectura, garantizando una experiencia creativa y adaptada a cada grupo de edad.

Los centros interesados en participar en el programa escolar pueden formalizar su inscripción escribiendo a museo@larioja.org o llamando al 941 29 12 59. La actividad es gratuita y las plazas se adjudican por orden de inscripción.