El Museo de la Verdura estrena dos innovadores espacios multisensoriales sobre los productos del campo calagurritano

Nuevos espacios del Museo de la Verdura de Calahorra - MUSEO DE LA VERDURA

LOGROÑO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Verdura, único en España dedicado a las verduras, amplía su propuesta expositiva con la incorporación de dos nuevos espacios multisensoriales permanentes sobre el campo calagurritano, enmarcados en la actuación 'Experiencia sensorial y tecnológica en la Ciudad de la Verdura', incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística 'Calahorra enogastronómica'.

Este proyecto, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), tiene como objetivo impulsar un modelo de turismo experiencial e innovador, poniendo en valor el patrimonio hortícola calagurritano.

La intervención propone un novedoso enfoque basado en la estimulación de los sentidos (vista, olfato, oído y tacto) para crear una experiencia inmersiva capaz de conectar al visitante con la tradición agrícola, la memoria y la identidad local.

DOS NUEVOS ESPACIOS PARA VIVIR LA HUERTA CON LOS CINCO SENTIDOS

El Museo de la Verdura estrena, hoy coincidiendo con las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura, dos nuevos espacios: una sala de proyección multisensorial y 7 estaciones olfativas sobre los productos que se cultivan en los campos y huertas de Calahorra. Por un lado, la planta baja del museo alberga una sala de proyección multisensorial con una pieza audiovisual de reproducción continua.

Muestra el ciclo completo de productos emblemáticos de la huerta calagurritana, como la coliflor -con Indicación Geográfica Protegida- y la alcachofa. Desde su cultivo y recolección hasta su transformación gastronómica, en conserva o en un plato de cocina. La experiencia se completa con un diseño sensorial que envuelve al espectador, permitiéndole sentirse parte del proceso.

El vídeo crea un ambiente que hace que el espectador se sienta dentro del proceso que se cuenta a través de imágenes. Por otro lado, en la primera planta del museo se han colocado 7 estaciones olfativas interactivas con 3 tubos de aromas cada uno.

Estas estructuras permiten al visitante experimentar distintos aromas vinculados a los productos que se cultivan en los campos y huertas calagurritanas, mediante sistemas de liberación controlada. Cada estación combina información visual, textual y auditiva, facilitando la identificación de los productos y su contexto. En total, el se presentan hasta 21 aromas diferentes de verduras.

Los visitantes pueden interactuar directamente con estos dispositivos, activando la dispensación de olores o seleccionando diferentes opciones. Estos 2 nuevos espacios conectan la tradición agrícola de Calahorra con la emoción y la memoria de las personas que visitan el Museo de la Verdura.

INNOVACIÓN, TURISMO Y PATRIMONIO LOCAL

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Calahorra refuerza su posicionamiento como destino de referencia en turismo agroalimentario innovador, apostando por la incorporación de tecnologías avanzadas en la divulgación cultural y turística. Se trata de dos nuevas experiencias en el Museo de la Verdura que completan y mejoran la oferta museográfica existente.

El proyecto no solo enriquece el Museo de la Verdura, también contribuye a promocionar las verduras de la ciudad y subrayar la labor de los agricultores calagurritanos. En definitiva, esta nueva experiencia multisensorial convierte al Museo de la Verdura en un espacio de referencia donde tradición e innovación se dan la mano para ofrecer una forma única de descubrir la riqueza de la huerta calagurritana, así como lo hace más atractivo para el visitante.

El Ayuntamiento de Calahorra da las gracias a todas las personas y empresas que participan en el vídeo que se proyecta desde hoy en el museo.