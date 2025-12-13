Música o renovación de la iluminación ornamental, ejes de la programación de Navidad en la Concatedral de La Redonda

La Concatedral de La Redonda presenta su programación cultural y litúrgica para la navidad 2025 - DIÓCESIS DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Música, con varios conciertos comenzando por el inaugural de este sábado con la Coral Bona Cantica; actividades para poner en valor el archivo documental; o el acto oficial de inauguración de la nueva iluminación ornamental serán los ejes principales de la programación de Navidad que ha preparado la Concatedral de La Redonda de Logroño para estas fechas.

Uno de los hitos principales de esta programación será la inauguración de la nueva iluminación ornamental de la Concatedral, una intervención técnica diseñada para realzar la arquitectura del edificio.

El acto de presentación oficial tendrá lugar el 22 de diciembre a las 18 horas, e incluirá un recital de cuarteto de cuerda y órgano.

Paralelamente, y bajo el título "Fides et Codex", la Concatedral mantendrá abierta al público una zona expositiva de gran valor histórico en la que se mostrarán códices milenarios y paneles de iconografías medievales.

Esta muestra podrá visitarse de lunes a sábado en horario de mañana (10 a 13 horas) y tarde (17 a 20 horas), permitiendo a la ciudadanía acceder a fondos documentales habitualmente restringidos a investigadores.

CICLO DE MÚSICA DE NAVIDAD: CALENDARIO DE CONCIERTOS

El apartado musical, consolidado como referente en la agenda cultural de la ciudad, se desarrollará entre el 13 de diciembre y el 1 de enero con el siguiente programa oficial:

Sábado 13 de diciembre (20,45 horas): Concierto de apertura a cargo de la Coral Bona Cantica.

Jueves 18 de diciembre (20,45 horas): Concierto de órgano interpretado por la solista Loreto Aramendi.

Sábado 20 de diciembre (20,45 horas): Concierto de Navidad del Orfeón Logroñés. En el transcurso de este acto se procederá a la solemne inauguración del Belén de la Concatedral.

Sábado 27 de diciembre (20,45 horas): Actuación del Ensamble Vocal de La Rioja.

Jueves 1 de enero (21 horas): Concierto de órgano de Año Nuevo a cargo del maestro José Luis Echechipía.

VISITAS CULTURALES Y HORARIOS ESPECIALES

Con el objetivo de diversificar la oferta turística, se han programado las visitas nocturnas temáticas "La Redonda iluminada", que ofrecerán un recorrido guiado bajo la nueva iluminación artística.

Estas visitas se realizarán los viernes 26 de diciembre, 2 de enero y 9 de enero a las 20,45 horas, siendo imprescindible la inscripción previa a través del correo electrónico visitas@laredonda.org

Asimismo, la Torre Norte permanecerá abierta al público en horario de mañana (martes a domingo, de 11 a 14 horas) y tarde (viernes a domingo, de 16 a 18 horas).

Se recuerda que, por motivos litúrgicos y organizativos, las visitas turísticas no estarán operativas los días 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero.