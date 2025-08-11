Nájera acoge desde hoy la exposición itinerante del XVIII concurso de fotografía 'Naturaleza de La Rioja'

LOGROÑO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante de la XVIII edición del Concurso Fotográfico Naturaleza de La Rioja, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, con la colaboración de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U. y la Federación Riojana de Fotografía, ya puede visitarse en el Paseo de San Julián de Nájera, desde este lunes, 11 de agosto, y hasta el próximo 8 de septiembre.

A partir de esta fecha, y tras pasar por Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray y Haro, la muestra recorrerá hasta febrero de 2026 otras siete localidades riojanas. Este año, el Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de Fotografía van a dar continuidad a las visitas guiadas a la muestra, que ya se iniciaron hace dos años con una muy buena acogida.

Se trata de pases guiados por localidades por las que recale la exposición para que los ciudadanos puedan participar de una visita técnica interpretada por miembros de la Federación, que ayudarán a los visitantes a conocer con más detalle diferentes aspectos y curiosidades tanto de la técnica fotográfica utilizada, como de los lugares o las especies que aparecen representados en cada una de las imágenes.

Esta visita guiada para todos los públicos se realizará en Nájera el domingo 24 de agosto. Ese día, en horario de 10 a 14 horas, dos personas identificadas de la Federación Riojana de Fotografía estarán a disposición de los visitantes para atender las consultas que puedan surgir. Para participar en estas visitas guiadas, de carácter gratuito, no es necesaria la inscripción.

La exposición itinerante llega este año a su decimoctava edición y se ha convertido en un clásico del panorama cultural riojano. La muestra presenta en paneles de gran tamaño y al aire libre las ocho fotografías ganadoras del concurso y otras veintiuna espectaculares imágenes presentadas al certamen.

El concurso fotográfico 'Naturaleza de La Rioja', que promueve el respeto y la conservación de la naturaleza mediante el arte de la fotografía, ha conseguido congregar en esta XVIII edición a 226 participantes, que han presentado un total de 1.382 fotografías y que, un año más, nos han dejado increíbles retratos de la fauna, la flora y los paisajes riojanos.