Nájera facilita el acceso de las asociaciones a las salas municipales con tarifas reducidas

LOGROÑO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Nájera, ha aprobado nuevas bonificaciones en la Ordenanza nº 49 para apoyar a las asociaciones culturales, sociales, benéficas y de interés público, facilitando su acceso a los espacios municipales con precios reducidos respecto a los establecidos reglamentariamente.

Estas bonificaciones se aplicarán siempre que así lo determine o acuerde el Consistorio, reforzando así su compromiso con el tejido asociativo local y con la promoción de la vida cultural y social en la ciudad.

En cuanto a la disponibilidad de uso, las tarifas bonificadas se aplicarán dentro del horario que marca la Ordenanza nº 49: de lunes a viernes, de 9,00 a 21,00 horas.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Nájera pone en valor "la importancia de las asociaciones en la dinamización cultural, social y solidaria de la ciudad, fomentando su actividad y facilitando el uso de los espacios municipales".