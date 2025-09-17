Nerea Luis, divulgadora científica y colaboradora de Orbita Laika, interviene en el Curso de Verano 'Ciudad de Arnedo'

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XXXI Curso de Verano 'Ciudad de Arnedo' afronta este miércoles, 17 de septiembre, su tercera sesión con la visita de Nerea Luis Mingueza, doctora en Ciencias de la Computación, divulgadora científica y colaboradora del programa 'Órbita Laika'. A las 19,30 horas impartirá la conferencia 'IA en la oficina: agentes que colaboran y personas que marcan el rumbo' en la Casa Municipal de Cultura, c/ Santiago Milla nº 18.

Organizado por la Universidad de La Rioja, a través de la Fundación de la UR, y el Ayuntamiento de Arnedo, XXXI Curso de Verano 'Ciudad de Arnedo' aborda en esta edición, del del 15 al 19 de septiembre, las 'Implicaciones sociales de la Inteligencia Artificial'.

En su trigésima primera edición, el curso pretende ofrecer una perspectiva histórica y actual de la inteligencia artificial, presentar algunos de sus campos de aplicación, así como analizar las implicaciones sociales de su uso en diversos ámbitos con el objetivo de fomentar una actitud crítica hacia el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial.

Está dirigido por M.ª Vico Pascual Martínez-Losa, profesora Titular del Departamento de Matemáticas y Computación y Minerva Sáenz Rodríguez, profesora Titular del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja.

El curso está dirigido principalmente al público de la localidad de Arnedo, haciéndolo extensivo a cualquier persona interesada en la temática propuesta. Quienes deseen recibir el diploma acreditativo de este curso tendrán que asistir al 85% de las actividades programadas y firmar en la hoja de asistencia.

La entrada al curso es libre hasta completar el aforo permitido en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura de Arnedo.

Hasta este viernes 19 de septiembre, el curso aborda diferentes aspectos vinculados a cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando muchos aspectos de nuestra vida diaria, desde la forma en la que interactuamos con la tecnología hasta cómo aprendemos, trabajamos y nos relacionamos. El ritmo que han tomado los avances en IA hace que las implicaciones sociales de esta tecnología sean cada vez más relevantes.

Comprender cómo influye la IA en nuestras vidas, no solo desde un punto de vista técnico, sino también considerando su impacto en las estructuras sociales, en las políticas públicas y en los valores humanos, puede ayudarnos a tomar conciencia de su poder y a reflexionar acerca de los cambios que la IA está trayendo a nuestro entorno social.

En nuestra mano está establecer un equilibrio entre los desafíos y las oportunidades que nos brinda, y las responsabilidades sociales que conlleva su desarrollo y su uso.