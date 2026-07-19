Nieva de Cameros acoge este lunes un encuentro de estudiantes en prácticas del Erasmus rURal con sus tutores

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LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Nieva de Cameros acoge este lunes 20 de julio el VII Encuentro Estudiantes y Tutores: Experiencias para la Integración en el Mundo Rural, que reúne a los estudiantes de la Universidad de La Rioja que realizan prácticas en mundo rural este verano financiadas por el Gobierno de La Rioja.

En este encuentro -organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación, en colaboración con el Ayuntamiento de Nieva- participan también los representantes de las entidades que acogen a los estudiantes en prácticas y a los tutores de dichas empresas e instituciones.

Se trata de la séptima edición del encuentro, tras las celebradas en Nalda en 2023, Torrecilla y San Millán de la Cogolla en 2024, San Vicente de la Sonsierra y Enciso en 2025, y Briones en 2026.

Comenzará con la recepción a los estudiantes y sus tutores de prácticas rurales a cargo de Marian Martínez Calvo, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de La Rioja, y Daniel Osés, consejero de Desarrollo Rural, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja.

Este año, un total de 12 estudiantes están realizando actualmente sus prácticas en entornos rurales en municipios de La Rioja; de ellos hasta 8 pueden recibir una ayuda extraordinaria de 1.300 euros para premiar a los mejores proyectos de dinamización rural.

En el caso de La Rioja, a través del programa Erasmus rURal, en Ábalos, Aguilar de Río Alhama, Briones, Camprovín, Casalarreina, Igea, Laguna de Cameros, Nalda, Nieva de Cameros, Terroba, Ventosa). Los estudiantes cursan el Grado en Geografía e Historia (8), el Grado en Derecho (2), el Grado en Trabajo Social (1) y el Grado en Administración y Dirección de Empresas (1).

El proyecto de Prácticas Erasmus rURal -impulsado por el Gobierno de La Rioja- tiene como objetivo fomentar la realización de prácticas de estudiantes en entornos rurales permitiendo que el estudiantado universitario pueda completar su formación mediante la realización de prácticas en el ámbito rural, en municipios con problemas de despoblación.

Este año el Programa Erasmus Rural establece una remuneración de 1.200 euros mensuales, además de la Seguridad Social, estableciéndose como requisito que la alumna o el alumno residan en el municipio donde esté ubicada la empresa o institución, o en un municipio de menos de 5.000 habitantes con problemas de despoblación de La Rioja y esté situado en el entorno rural más inmediato de la práctica, y desarrollen un proyecto de dinamización rural en el entorno donde residen.