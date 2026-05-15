La Noche Española con Pablo Sáinz-Villegas o poesía con Pepe Viyuela, este fin de semana en La Rioja Festival - LA RIOJA FESTIVAL

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja Festival permitirá disfrutar durante este fin de semana, primero de esta quinta edición del certamen, del virtuosismo de grandes figuras en distintas disciplinas artísticas.

Entre ellas estarán el guitarrista riojano y director artístico de La Rioja Festival Pablo Sainz-Villegas; el especialista en interpretación histórica y reconocido mundialmente por su maestría con instrumentos originales como la vihuela, el laúd y guitarras de época José Miguel Moreno; y el actor riojano Pepe Viyuela junto a la destacada intérprete de arpa Sara Águeda.

Tras el paseo por el Camino Real en La Rioja, desde Badarán hasta San Millán de la Cogolla, el Monasterio de Yuso acogerá este sábado 16 de mayo, a las 12,30 horas, el concierto del músico José Miguel Moreno.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el músico madrileño es una figura de referencia internacional en el ámbito de la música antigua y la interpretación histórica, gracias a su trabajo con instrumentos originales como la vihuela, el laúd y guitarras históricas.

Ya por la tarde, a las 19,30 horas, Riojaforum será escenario de Noche Española, uno de los conciertos más esperados del Festival. En formato de cuarteto, Pablo Sainz-Villegas, junto a David Antigüedad (guitarra), Juan C. Fernández (contrabajo) y Diego Álvarez (percusión), ofrecerá un viaje musical por el repertorio más representativo de la guitarra española.

El concierto, patrocinado por Aresol, combinará tradición y modernidad en un programa en el que los sonidos clásicos se fundirán con aires flamencos y contemporáneos a través de obras de Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Francisco Tárrega, Joaquín Rodrigo, Paco de Lucía y Pedro da Silva, entre otros compositores.

El programa del primer fin de semana concluirá el domingo 17 de mayo, a las 12,30 horas, en Casa Montero de Viniegra de Abajo, con un recital poético y musical protagonizado por Pepe Viyuela y Sara Águeda. Un encuentro entre la música barroca y la poesía inspirada en Gonzalo de Berceo, el primer poeta conocido en lengua castellana.

La sonoridad del arpa medieval acompañará los textos interpretados por el actor riojano en una propuesta que recupera, ocho siglos después, la esencia literaria y musical de la época.

Las entradas para asistir a los diferentes conciertos de La Rioja Festival pueden adquirirse en https://lariojafestival.es

La Rioja Festival cuenta con el patrocinio principal del Gobierno de La Rioja para favorecer la proyección de nuestra Comunidad a través de la música y, además, empresas privadas como Aresol y Marqués de Vargas y numerosas instituciones colaboran en este gran evento musical.