'Noches Con Arte En El Barrio' Amplía Su Programación Con Nueve Actuaciones En Cuatro Espacios De La Ciudad - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño impulsa la segunda edición de 'Noches con arte en el barrio', con la que se amplía programación, incluyendo un total de nueve actuaciones, y más espacios. De este modo, el ciclo, que se celebrará del 4 de septiembre al 10 de octubre, será este año en Joaquín Elizalde, El Campillo, Parque Gallarza y San Antonio.

Se trata de una iniciativa cultural al aire libre que nació el pasado año con una única ubicación en la Plaza Joaquín Elizalde y que, tras la excelente acogida, amplía este año su presencia a estos otros barrios de la ciudad con el objetivo de acercar una programación cultural gratuita, diversa y de calidad a todos los logroñeses y logroñesas.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, acompañado por el concejal de Distrito Este, Javier Martínez, y por Juan Castellanos presidente de la Asociación de vecinos de Lobete en representación de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, han sido los encargados de presentar esta programación, convirtiendo distintos espacios de la ciudad en escenarios para el encuentro, la convivencia y el disfrute de la cultura.

En su intervención, Sainz ha destacado que "el éxito de la primera edición de 'Noches con arte' nos demostró que existe una demanda y un enorme interés por disfrutar de la cultura en nuestros barrios, recuperando y poniendo en valor espacios urbanos a pie de calle que pasan a convertirse en auténticos escenarios artísticos accesibles para todos".

En este sentido, el edil ha señalado que "este año damos un paso más y llevamos la iniciativa a nuevos puntos de Logroño, queremos que 'Noches con arte' no sea únicamente una programación cultural, sino también una herramienta para dinamizar nuestros barrios, favorecer el encuentro entre vecinos y hacer que la cultura forme parte de la vida cotidiana de nuestra ciudad".

Por último, el concejal de Promoción de la Ciudad ha subrayado que "queremos que cualquier logroñés, independientemente del barrio en el que viva, pueda tener cerca una propuesta cultural de calidad, gratuita y pensada para públicos de todas las edades".

Por su parte, el concejal de Distrito Este, Javier Martínez, ha subrayado que "llevar 'Noches con arte' a distintos barrios supone acercar la cultura a los vecinos y, al mismo tiempo, dar vida a espacios que forman parte de su día a día".

Asimismo, el edil ha destacado que "nuestra ciudad cuenta con numerosos espacios con muchas posibilidades para acoger actividades y queremos recuperarlos, ponerlos en valor y devolverles la vida". "La experiencia del año pasado nos demostró que, cuando abrimos estos lugares a la ciudadanía y los llenamos de actividad, los vecinos responden y se implican", ha afirmado.

Y Juan Castellanos, por su parte, ha recordado que "estos encuentros fueron un éxito el año pasado, esperamos que este año se repita, trabajaremos para que tengamos el mismo lleno que hubo en la primera edición".

NUEVE ACTUACIONES EN CUATRO ESPACIOS.

La segunda edición de 'Noches con arte' comenzará el viernes 4 de septiembre, a las 19,30 horas, en la Plaza Joaquín Elizalde, con el espectáculo de teatro 'Romeo y Julieta', de Héctor Urién. Una adaptación del clásico de Shakespeare protagonizada por un solo actor que interpreta quince personajes.

Al día siguiente, sábado 5 de septiembre, a las 19,30 horas, la Plaza Joaquín Elizalde acogerá 'Una tarde de cine y magia musical', un concierto del Dúo Macondo, formado por violín y piano, que recorrerá las bandas sonoras más conocidas del cine y otras piezas musicales.

El programa continuará en El Campillo (entre las calles San Ignacio de Loyola y Ana María Matute), donde el viernes 11 de septiembre, a las 19 horas, llegará el espectáculo familiar de magia y humor 'Magomino y sus cosas'.

El sábado 12 de septiembre, en el mismo espacio, será el turno de 'Artilusio', de Markeliñe, un espectáculo de teatro de calle para todos los públicos que gira en torno a los libros, la lectura y la imaginación, con participación del público infantil.

El viernes 18 de septiembre, a las 19 horas, en el Parque Gallarza, se podrá disfrutar del espectáculo de circo 'Ejes', de Zirkozaurre, incluido en el programa 'Camino Escena Norte'. Una propuesta para todos los públicos que combina malabares, diábolo, circo y poesía.

La programación llegará al parque San Antonio el viernes 2 de octubre, a las 19 horas, con el concierto 'Contra todos', un homenaje a Extremoduro interpretado por un cuarteto de cuerda y piano que repasará la trayectoria musical de la banda desde una perspectiva clásica.

El sábado 3 de octubre, se ofrecerá 'De paseo de Claire Ducreux', una propuesta de danza, teatro gestual, humor y poesía de la que se podrá disfrutar en dos pases, a las 18,30 y 19,30 horas.

Finalmente, 'Noches con arte' regresará a Joaquín Elizalde para cerrar esta segunda edición, el viernes 9 de octubre, a las 19 horas, con 'Impro Impar Show', un espectáculo de improvisación construido a partir de las ideas y propuestas del público.

La programación concluirá el sábado 10 de octubre, a las 19 horas, con el concierto de 'Palmira Yelo', dúo que combina voces, guitarra y bases musicales en un recorrido por éxitos del pop español e internacional desde los años sesenta hasta la actualidad.

Todas las actividades tienen entrada libre y están diseñadas para favorecer la participación y el disfrute de públicos de diferentes edades, consolidando así el espíritu con el que nació 'Noches con arte': sacar la cultura a la calle, recuperar espacios de los barrios y convertirlos en lugares de encuentro para los logroñeses y logroñesas.

Por último, el concejal de Promoción de la Ciudad ha querido agradecer la implicación y colaboración de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja y, de manera especial, de las asociaciones vecinales de San Antonio, El Campillo, Centro, Lobete, y Plaza Joaquín Elizalde, "cuyo compromiso y participación son fundamentales para seguir desarrollando actividades como la que hoy presentamos".