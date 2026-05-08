El norte y oeste peninsulares registrarán tormentas durante el fin de semana, con temperaturas frescas para la época

Archivo - Una persona con paraguas camina por el centro de La Coruña, a 19 de junio de 2022, en A Coruña, Galicia, (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana estará marcado por la inestabilidad atmosférica, con alta probabilidad de chubascos acompañados de tormenta que localmente serán fuertes y persistentes, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. En este marco, los acumulados de lluvia podrán ser importantes en algunas zonas del Cantábrico y del entorno del norte y oeste de la Península.

Todo este sucederá con temperaturas en descenso y un ambiente fresco para la época del año en las horas diurnas, con 14 a 15ºC en Burgos y Ávila el domingo. La próxima semana comenzará con precipitaciones otra vez en el norte y oeste de la península y sin grandes cambios en las temperaturas.

Este viernes habrá chubascos en el norte y centro de la Península, así como en Baleares, aunque en el archipiélago irán a menos a lo largo del día. De acuerdo con Del Campo, estas precipitaciones serán localmente fuertes y estarán acompañadas de tormenta y también de manera puntual de granizo.

El sábado será un día con tiempo inestable y precipitaciones prácticamente generalizadas. Por esta parte, el portavoz de AEMET indica que en muchos casos serán en forma de chubascos que localmente podrán ser fuertes e ir acompañados de tormenta y posiblemente en algunos puntos de granizo.

A lo largo del día, podrían acumularse cantidades significativas de lluvia en las comunidades cantábrica, Alto Ebro, Castilla y León, entorno al Sistema Central y Andalucía Occidental. A su vez, también habrá chubascos en Baleares, más dispersos en este caso, y alguna lluvia débil en puntos del norte y este de las islas canarias más montañosas.

Durante esta jornada, las temperaturas serán más bajas en el sur peninsular y algo más altas en el norte. Por ejemplo, Bilbao alcanzará los 25ºC, mientras que Sevilla se quedará en 22ºC y Madrid, en unos 18 a 20ºC.

El domingo continuará el tiempo inestable en buena parte de la Península, aunque el área mediterránea y Baleares ya quedarán un poquito al margen. Las precipitaciones, en caso de producirse por allí, serán más escasas y dispersas que en el día previo. En cambio, en el resto del territorio las precipitaciones podrán ser un día más localmente fuertes, sobre todo en los tercios norte y oeste.

Una vez más, las lluvias podrán ir acompañadas de tormenta y de granizo. En este sentido, Del Campo no descarta que haya chubascos en otros puntos del interior peninsular y que sean localmente fuertes. En lo que respecta a Canarias, estos días habrá lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas. En este día, estos chubascos podrán ser de nieve a partir de unos 1.800 metros (m) en las montañas del norte de la Península.

En lo que concierne a las temperaturas, éstas serán algo más bajas en el norte y en la zona centro, pero claramente más altas en el área mediterránea y Baleares. Por ejemplo, Burgos se quedará en unos 14 a 15ºC, al igual que Ávila. Además, Madrid llegará a unos 16 a 17ºC y Zaragoza, Alicante, Valencia y Murcia alcanzarán o superarán los 25ºC.

TORMENTAS EN EL NORTE Y EL OESTE PENINSULARES EN EL INICIO DE SEMANA

En líneas generales, el lunes tendrá un tiempo algo más estable, con precipitaciones que se quedarán más acotadas a los tercios norte y oeste de la Península. De esta forma, lloverá en el Cantábrico, Pirineos, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. Localmente, esteas precipitaciones caerán como chubascos y podrán ir acompañadas de tormenta y de granizo.

De acuerdo con el pronóstico, no se puede descartar que haya precipitaciones en el resto de Castilla y León, en la zona centro peninsular y en Andalucía Occidental, aunque más débiles y dispersas. De forma paralela, también habrá posibles lluvias ocasionales en el norte de Canarias.

En este marco, las temperaturas diurnas serán ligeramente más altas y las nocturnas algo más bajas. Las máximas de España se darán en el nordeste peninsular y en el mediterráneo, donde se rondarán los 25ºC. En cambio, en el noroeste y en la zona centro las máximas se quedarán por debajo de los 20ºC.

Las precipitaciones continuarán el martes y el miércoles, sobre todo en zonas del norte y oeste de la Península, tal y como señala el portavoz del organismo estatal. De hecho, se extenderán algo más hacia el este que el lunes. De nuevo podrán ser localmente fuertes y con tormenta, aunque todavía hay incertidumbre con respecto a qué zonas recibirán los chubascos más intensos.

En el resto del país el tiempo será más tranquilo, si bien crecerán nubes de evolución de las que no se puede descartar que por la tarde caigan chubascos. En este día, las temperaturas diurnas iniciarán una línea ligeramente ascendente. Por el contrario, las nocturnas bajarán en general ligeramente. "Hablaremos estos días ya de valores propios para la época del año o algo más bajos de lo habitual en las horas nocturnas", explica Del Campo.

En lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET señala que continuará la probabilidad de alguna lluvia débil en el norte de las islas más montañosas. Mientras tanto, las temperaturas no cambiarán demasiado. Allí habrá valores suaves en torno a 18ºC de madrugada y 23 a 25ºC por la tarde.

INICIO DE LA SEMANA LLUVIOSO Y FRÍO PARA LA ÉPOCA

Por su parte, Eltiempo.es ha indicado que el lunes se producirían nuevos chubascos en zonas del noroeste y norte, así como de forma esporádica en puntos del suroeste, centro y los Pirineos. En este marco, los de Galicia y Asturias serán puntualmente intensos. El martes se registrarían fuertes tormentas en Extremadura y oeste de Castilla y León durante la madrugada, que se extenderían a zonas de Castilla-La Mancha y Madrid.

Durante todo el día, se darían lluvias débiles en zonas del oeste andaluz, así como en otros puntos del interior. Por la tarde, las tormentas crecerían en zonas del norte y volverían a ser fuertes desde Galicia hasta País Vasco y Pirineos. El miércoles registaría chubascos que afectarían a casi todo el país salvo al sur y el este. En este marco, se podrán dar algunas tormentas fuertes en el norte y noreste.

Por último, el portal meteorológico señala que los valores térmicos se mantendrían con variaciones diarias durante este inicio de la semana. Sin embargo, el ambiente sería en líneas generales aún más frío de lo que le correspondería para esta época del año en casi toda España salvo por zonas del mediterráneo andaluz y del este del país.