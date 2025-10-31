Nueva concentración de trabajadores de residencias y centros de día para exigir un "convenio justo"

Concentración para exigir un convenio justo para los trabajadores y trabajadoras de residencias y centros de día - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de residencias y centros de día se han vuelto a concentrar, en esta ocasión junto al hogar 'Santa María de Jornet', para exigir a la patronal un convenio justo para el sector. Una protesta convocada por los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día -CCOO, CSIF, UGT y USO-.

Los concentrados han portado una pancarta bajo el lema 'Por un convenio justo. Dependencia', así como carteles con frases como "¡Esta patronal nos va a destrozar!'; '¡Por un convenio justo, ya!'; 'Menos presumir y más cumplir'; o 'Un auxiliar para 15 residentes, un cuidado indecente'.

Además, han coreado lemas como "Familias pagando, vosotros ahorrando", "Trabajadoras luchando por un convenio justo", "Gobierno y patronal, cómplices del mal" o "A esta patronal, no le importa el personal".

Como portavoces de los sindicatos hoy han actuado, Ángel Laspeñas de CSIF y Jesús Fernández de USO. Han recordado que el 24 de octubre "tuvimos la última reunión con la patronal, que fue absolutamente decepcionante, en la que no ofertaron ninguna cosa más de la que nos habían dado en la última reunión".

Por ello, "seguimos con las concentraciones que vamos a hacer todos los viernes y hemos solicitado una reunión la consejera de Políticas Sociales, María Martín, para exponerle la situación que está el sector".

Han lamentado que a pesar de que "las administraciones han inyectado dinero a estas residencias, no vemos que ese dinero se traduzca en ninguna mejora salarial para los trabajadores". Por ello, "seguiremos con estas concentraciones o cualquier otro tipo de medida de presión hasta que consigamos un convenio que sea por lo menos digno".

Laspeñas ha destacado que la situación esta "aún peor que antes para los trabajadores, porque hay una urgente falta de personal, que hace que el resto de compañeros estén sobrecargados e incluso que la gente se marche a trabajar a otros sectores, a otras comunidades autónomas en busca de un trabajo digno".

Fernández, por su parte, ha añadido que "vamos a seguir con más problemas, porque se siguen abriendo residencias, como la que se inauguró hace unos días en Logroño, pero sigue faltando personal".