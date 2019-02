La nueva delegada territorial ONCE, Sara Gimeno, estará "a disposición de afiliados" para "mejorar su calidad de vida"

Publicado 06/02/2019 18:28:35 CET

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sara Gimeno Laplana ha asumido este miércoles su nuevo cargo como delegada territorial de la ONCE en La Rioja con un claro objetivo "estar a disposición de todos" y comprometer el esfuerzo de los próximos cuatro años "a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y el resto de personas con discapacidad en La Rioja".

Gimeno Laplana llega así a Logroño en sustitución de Estefanía Mirpuri quien ha estado en el cargo durante ocho años. Durante su acto de presentación, la nueva delegada territorial ha asegurado que quiere "dar voz y atender las necesidades y requerimientos" de todas las personas y "sumar a la ONCE".

"Quiero acercarme a la sociedad" y, por supuesto, "estar a vuestro servicio en todo lo que necesitéis", ha enfatizado.

En un acto en la sede territorial de la ONCE, José Luis Pinto Barroso, vicepresidente 2º de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial de la ONCE ha querido destacar "la juventud, el impulso y la gran preparación" de Sara Gimeno así como "su gran capacidad para dirigir y su virtud de escucha".

Minutos antes, la anterior delegada territorial, Estefanía Mirpuri, ha querido despedirse de sus afiliados "y agradecer la oportunidad de la ONCE de dirigir este espacio. En ocho años he podido compartir y redescubrir muchas cosas de mi tierra y sentir el cariño de todos. En este tiempo hemos pasado de todo, incluso una crisis económica pero también momentos muy buenos y me quedo con el trabajo y el apoyo de todos los afiliados que sois el alma de la fundación".

Por su parte, en el acto también ha tomado la palabra el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Juan Javier Muñoz Ruiz, quien ha querido dar "las gracias" a todos los que han hecho posible que siga aquí "con más fuerza para seguir intentando representar a los más de 600 afiliados de la ONCE en La Rioja y dejarnos la piel por ellos y por seguir ayudando a la fundación".

Tanto Sara Gimeno como Juan Javier Muñoz han asumido sus cargos tras las nuevas elecciones democráticas celebradas el pasado mes de diciembre en la ONCE.

AUMENTO DE VENTAS

La ONCE ha experimentado un aumento de ventas del 8,47 por ciento el año pasado en La Rioja lo que garantiza "su nivel de inversión social destinada íntegramente a la mejora de la calidad de vida y a ofrecer oportunidades para las personas ciegas y con discapacidad de esta comunidad autónoma".

De hecho, en 2018, un total de 29 personas se incorporaron como nuevos afiliados a la Organización en La Rioja al perder toda o parte de la visión y recibieron un apoyo integral para intentar cubrir todas sus necesidades laborales, educativas culturales... como ya ocurre con los 615 afiliados con los que cuenta la ONCE en la región, de ellos 37 estudiantes.

José Luis Pinto ha recordado, además, que el Grupo Social ONCE, que es la suma de la ONCE, Fundación e Ilunion daba empleo directo a finales de 2018 a más de 73.000 trabajadores, casi un 60 por ciento con discapacidad, lo que le afianza en el primer puesto como mayor empleador de este colectivo y como cuarto empleador global a nivel del estado.

La ONCE seguirá trabajando al lado de la sociedad con toda la estructura de acción social que se agrupa en el CERMI La Rioja, la Plataforma del Tercer Sector o los agentes de la economía social, "para poner siempre a las personas por delante y seguir construyendo sociedades más inclusivas para todos".