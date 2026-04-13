Una nueva medida permitirá recargar y renovar el Bonobús de forma 'online' desde finales de mayo

Una nueva medida permitira recargar y renovar el Bonobús a través de cualquier dispositivo electrónico a finales de mayo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño sigue dando nuevos pasos para hacer del transporte público en autobús un sistema de movilidad "más moderno, más cómodo y acompasado a los tiempos que vivimos" con la posibilidad de renovar o recargar el 'Bonobus' a través del móvil, de la web o cualquier dispositivo electrónico.

Una nueva iniciativa online que, como ha anunciado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, previsiblemente esté operativa "a finales del mes de mayo" y que permitirá facilitar a los usuarios la manera de poder recargarlo. A través del nuevo sistema se permitirá la recarga de tarjetas, así como la consulta de histórico de viajes y la compra de billetes sueltos en formato código QR.

Esta nueva posibilidad se une a otras implantadas ya como el pago con tarjeta de crédito en todos los autobuses o la instalación de nuevos sistemas de equipamiento embarcado que se han llevado a cabo durante los primeros meses de 2026.

En la presentación de esta novedad, el alcalde ha estado acompañado por el concejal de Movilidad, Ángel Andrés, el director de Centro Empresas de CaixaBank en La Rioja, Diego Saugar, y José Ignacio Jiménez, CEO de Autobuses Jiménez.

Como ha reconocido Escobar, la recarga online del bonobús era una demanda "muy reclamada" que ayudará a evitar acudir a establecimientos fijos ya que, al poder hacerlo de forma virtual será "mucho más sencillo" para todos. "Queremos que las recargas se hagan de forma fácil y cómodo para el usuario", ha añadido.

Aún así y como ha querido dejar claro se mantienen los espacios físicos de compra de tarjetas de transporte, así como la red de puntos de recarga físicos que existen en 40 enclaves de la ciudad.

USABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

En paralelo, también se van a seguir incorporando mejoras al servicio para mejorar en "usabilidad, accesibilidad y seguridad". En este sentido, el alcalde ha explicado que se incorporarán también nuevas pantallas -hasta 46- en las marquesinas para que el usuario sepa "en todo momento cuál es el trazado del autobús, si experimenta algún retraso, cuándo va a llegar...".

Esta información, ha proseguido, "también se podrá consultar desde el móvil para que todos puedan conocer intuitivamente la información relevante del transporte público, sobre todo de su línea".

Con ello se añade además más inteligencia artificial "para que esas zonas oscuras en el transporte público vayan desapareciendo" pero incluso para que en el interior del autobús también mejore la seguridad "y que el conductor lo tenga mucho más fácil y más intuitivo el poder tomar alguna medida o haya que tomar alguna decisión en el transcurso del trayecto del viaje".

Serán pantallas más grandes, más accesibles, más planas y con unas tonalidades mejores de cara a la accesibilidad a esas personas que pueden tener problemas de visión.

También esto va unido a la nueva megafonía por lo que, en todo momento, "las personas con problemas de visión también podrán conocer por megafonía dónde está el autobús, hacia donde se dirige, la parada...".

Como ha recordado el alcalde todo este proyecto forma parte del financiado por la Unión Europea del que Logroño es partícipe junto a otras ciudades españolas. Todo ello, expresa, "supone ventajas" pero también "algún inconveniente a la hora de gestionarlas con más rápidez, como nos hubiera gustado".

11 MILLONES DE VIAJES EN 2025

En el año 2025, el transporte urbano público de Logroño superó los 11 millones de viajes, "lo que implica batir un récord a lo largo de la historia del autobús en nuestra ciudad".

Con respecto a las cifras de 2026, explica el alcalde, "y sin querer adelantar nada, nos hace suponer que las medidas implantadas nos harán tener cifras todavía mejores".

Todo ello "significa que poco a poco vamos haciendo la vida más fácil a los logroñeses porque el transporte público es una manera de disfrutar la ciudad, pero también de llegar al trabajo. La demanda de mejora en el transporte público es constante, y eso es lo que estamos haciendo".