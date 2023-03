La nueva pista de baloncesto de Las Norias estará disponible la próxima semana

LOGROÑO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, ha visitado esta mañana las obras de la pista de baloncesto que Logroño Deporte está construyendo a la entrada del Complejo Deportivo Las Norias y que finalizarán la próxima semana.

"Cumplimos con una solicitud que los amantes de este deporte me formularon a través de las redes sociales. Me decían que en Las Norias no tenían un espacio adecuado para practicarlo y me pareció que llevaban razón. Teníamos sitio para construir una cancha exterior y lo hemos hecho. Es una gran satisfacción poder atender las sugerencias de los ciudadanos, que normalmente son sensatas y acertadas como ésta".

La petición llegó además en un buen momento ya que Antoñanzas ha querido en esta Legislatura potenciar la utilización de Las Norias, convirtiéndola en una instalación para todo el año. "Es un complejo deportivo extraordinario que pensamos que no debía ser solo un referente para el verano sino que debíamos también sacarle partido y amortizar el importante gasto de mantenimiento que requiere fomentando su utilización en invierno".

Así, con el objetivo de incrementar la oferta se ha dotado en estos años de servicios como la Polipista de deportes de arena, el Circuito para corredores seguro o el Circuito agility. Además se han renovado todas las pistas de tenis y recientemente todas las de pádel. En estos momentos se está además concluyendo la sustitución de la iluminación analógica por led en este espacio de las pistas y frontones. Los vestuarios cercanos a las pistas también se han renovado en esta Legislatura para convertirlos en accesibles para las personas con movilidad reducida.

La cancha exterior de baloncesto se ha ubicado a la izquierda de la entrada al recinto a través del acceso principal de los tornos, cerca del espacio workout. Logroño Deporte ha invertido en ella 92.000 euros. Sus dimensiones y condiciones siguen las normativas marcadas para este deporte por el Consejo Superior de Deportes aunque su función es exclusivamente recreativa.

Podrá ser utilizada previa reserva tanto por clubes de la ciudad como por grupos de amigos, de igual forma que la Polipista de deportes de playa. Desde Logroño Deporte se tiene además previsto organizar en los próximos meses actividades relacionadas con el baloncesto.