La nueva ruta 'La Rioja, paisaje mágico' recorrerá los escenarios de la nueva novela de Andrés Pascual

Publicado 08/10/2018 12:57:12 CET

Tendrá lugar los sábados 13, 20 y 27 de octubre y sus principales localizaciones serán San Vicente de la Sonsierra, Peciña, Haro, Briones, Nájera y Logroño

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, ha presentado esta mañana, acompañada por el director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, y el escritor riojano, Andrés Pascual, La Rioja, paisaje mágico, una nueva ruta turística y literaria que ha puesto en marcha La Rioja Turismo.

Esta ruta recorrerá algunos de los escenarios en los que se desarrolla la nueva novela de Andrés Pascual, 'A merced de un dios salvaje'. Las localizaciones elegidas son: San Vicente de la Sonsierra, Peciña, Haro, Briones, Nájera y Logroño.

En su presentación, Leonor González Menorca ha asegurado que la nueva ruta La Rioja, paisaje mágico "es una experiencia muy recomendable, ya que, además de poder conocer bien estas localizaciones propuestas ofrece la oportunidad de descubrir costumbres y ritos propios de La Rioja, así como elementos destacados de nuestra historia, paisaje del viñedo, naturaleza y el Camino de Santiago".

'La Rioja, paisaje mágico' se desarrollará durante tres sábados de este mes de octubre: el 13, 20 y 27 de octubre. La ruta, que comenzará a las 10 de la mañana, saldrá desde la Oficina de Turismo de La Rioja (en la calle Portales, 50). Desde allí, un autobús trasladará a los participantes al castillo-fortaleza de San Vicente de la Sonsierra, después a la ermita románica de Santa María de la Piscina, en la pequeña localidad de Peciña, y al Barrio de la Estación de Haro.

A continuación, la ruta continuará hasta Briones, para hacer una parada en el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, y, posteriormente, a Nájera, para visitar el Monasterio de Santa María la Real.

El recorrido finalizará, en torno a las 19,00 horas en el paseo del Espolón, junto a la estatua de Espartero, ya en Logroño. Toda la ruta tendrá una duración aproximada de nueve horas.

Durante todo este trayecto, una guía oficial de La Rioja acompañará al grupo ofreciendo explicaciones de todos y cada uno de los recursos turísticos que se visitan y animando a los turistas a conocer otros rincones riojanos.

Rodríguez Osés ha señalado que junto a esta ruta convivirá la del 'Vinobús' que ya está completa. Sobre la presentada hoy ha resaltado que "es un orgullo" poder contar con esta iniciativa que "hace marca" de comunidad.

Pascual, por su parte, ha agradecido la puesta en marcha de la ruta, al tiempo que ha reconocido que desde que salió la novela - que lleva ya tres ediciones- "me está pasando algo maravilloso, y es que lectores me mandan mensajes comentando que gracias a ella están descubriendo escenarios de La Rioja". Ha apuntado que no es necesario haber leído el libro para participar.

El escritor riojano que ha señalado que le gustaría poder participar en algunas de las excursiones programadas, también ha desvelado que 'A merced de un Dios salvaje' tendrá continuidad.

ENTRADAS

Las entradas para esta nueva experiencia de La Rioja Turismo tendrán un coste de 25 euros.

Se pueden adquirir a partir de hoy en la web http://www.experiencias.lariojaturismo.com/ o en la Oficina de Turismo del Gobierno de La Rioja (Calle Portales, número 50). El límite máximo de participantes es de 24 personas.