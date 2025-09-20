Un nuevo acuerdo con la DGT permitirá a los economistas gestionar los trámites de tráfico de los ciudadanos

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde esta semana, cualquier ciudadano puede tramitar la documentación de su vehículo directamente con un economista, gracias al acuerdo firmado entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Consejo General de Economistas de España (CGE).

Con este servicio, que ya está operativo en todo el país, los economistas se convierten en representantes habilitados por la DGT para la tramitación vehicular y, por tanto, en nuevos puntos de atención al ciudadano para facilitar gestiones de tráfico de manera rápida, sencilla y segura.

Desde ahora los economistas podrán gestionar electrónicamente, en nombre de sus clientes, trámites como transferencias de titularidad, notificaciones de venta, matriculaciones y bajas de vehículos.

Para el ciudadano, el proceso es muy sencillo. Solo tiene que acudir al despacho de un economista con la documentación necesaria y el profesional gestionará la solicitud de manera telemática con la DGT. En pocos minutos, el ciudadano podrá salir del despacho con un permiso provisional que le permitirá circular hasta recibir la documentación definitiva.

Realizar los trámites de tráfico a través de un economista aporta seguridad, comodidad y valor añadido al ciudadano, por varios motivos:

1) El economista gestiona todo el proceso de forma integral, incluyendo el pago y liquidación de impuestos vinculados (como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), tasas, etc.

2) Aporta su conocimiento profesional y jurídico, garantizando que la documentación esté correcta y evitando errores que puedan retrasar o invalidar la gestión.

3) Permite al ciudadano ahorrar tiempo y desplazamientos, ya que todos los pasos se resuelven desde el despacho del economista.

4) Ofrece atención personalizada y asesoramiento, convirtiéndose en un aliado para resolver dudas y asegurar que el trámite se realice con total seguridad.

Gracias al acuerdo suscrito, la DGT, que gestiona millones de trámites al año, se apoya ahora en el colectivo de los economistas para acercar sus servicios al ciudadano y reducir tiempos de espera.

El nuevo acuerdo de colaboración permitirá a los ciudadanos realizar trámites relacionados con tráfico directamente desde el despacho de un economista, evitando así largos tiempos de espera y desplazamientos innecesarios.

Asimismo, la combinación entre una plataforma tecnológica consensuada por la DGT y el CGE, junto con la experiencia profesional de los economistas, facilitará que estas gestiones se lleven a cabo de forma más ágil, segura y eficiente.