Nuevo Residencial Maristas en Logroño: más de 160 viviendas con 'historia' que podrían habitarse desde octubre

Nuevo Residencial Maristas en Logroño: más de 160 viviendas con 'historia' que se comenzarán a habitar en octubre - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Residencial Maristas, en la zona de las Cien Tiendas de Logroño, cuenta con más de 160 viviendas que podrán comenzar a habitarse "después de San Mateo, previsiblemente en octubre", como ha afirmado este martes el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, que ha destacado el "siglo de historia" de la mantenida fachada del antiguo colegio.

Escobar ha visitado esta mañana el Residencial, promovido por Coblansa, en cuya entrada se ha colocado una placa de homenaje a los Hermanos Maristas como reconocimiento a la trayectoria de esta institución y a su vinculación con la educación de generaciones de alumnos en Logroño, así como recordando su construcción, a cargo de Agapito del Valle, en el año 1926.

En el acto han participado también el concejal de Urbanismo, Iñigo López-Araquistáin; el director del Colegio Maristas de Logroño, Mario Martínez; el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Álvaro Torres; el director de Coblansa, Eduardo Blanco; y el arquitecto del Residencial Maristas, Jesús Marino Pascual.

"El Residencial Maristas es una magnífica noticia para las Cien Tiendas y para el conjunto de Logroño. Son 163 nuevas viviendas, pero también son nuevos hogares y nuevos vecinos que vienen a vivir a una zona que está recuperando actividad, atractivo y generando nuevas oportunidades", ha señalado Escobar.

El alcalde de Logroño ha destacado también el valor de que esta nueva promoción combine la generación de vivienda con el respeto a la memoria del antiguo colegio, incorporando elementos de su arquitectura al nuevo proyecto, reseñando que "Maristas forma parte de la memoria de muchas generaciones de logroñeses y logroñesas".

"Es una satisfacción comprobar cómo este espacio vuelve a tener vida y nuevos usos sin perder la huella de lo que fue. Hoy tenemos aquí nuevas viviendas, pero también conservamos una parte de la historia de nuestra ciudad", ha afirmado.

Asimismo, ha resaltado el momento de transformación que está experimentando el entorno de Cien Tiendas, con la entrada de funcionamiento la residencia universitaria, la reforma de la calle Beti Jai y su conexión con la Glorieta del Doctor Zubía y el inicio del proceso para la remodelación de Doctores Castroviejo.

Por su parte, Mario Martínez ha considerado que "sobre todo es un orgullo volver a ver este edificio, por lo que supuso, por los recuerdos que tiene por la vivencia y la vocación marista que está en estos patios, en los juegos, en la educación", sumando que "verlo otra vez

resurgir tras estar parado tantos años y que vuelva a cobrar vida todo el tema del entorno, que tenía mucha vida cuando éramos pequeños y cuando circulábamos por aquí, es un orgullo".

LA ARQUITECTURA.

Por último, como ha resaldao el arquitecto del proyecto, Jesús Marino Pascual, "estamos hablando de 1926 cuando se construye este edificio, estamos hablando de una época del modernismo que ya se estaba acabando", contando con que "desde un punto de vista de un encargo a un arquitecto como Agapito del Valle del colegio tenía que tener una visión institucional".

Esa visión institucional "hasta entonces solamente se entendía con portadas como la que hay, con columnas, con frontones que vemos en la otra fachada, de tal manera que el carácter institucional estaba presente, pero además el modernismo de aquella época también buscaba una gran retórica ornamental, por eso vemos capiteles sobre las separaciones entre ventana y ventana o el gran molduraje".

Y, en un momento en el que la arquitectura, "con la Exposición Universal de Barcelona de 1929, estaba virando a otra arquitectura ya muy depurada y rechazando todo lo que era lo ornamental", hace que "este edificio acabe quedando enseguida ya como un emblema del modernismo". Una configuración que se ha mantenido, con algunas innovaciones, como el cristal traslúcido que remite al antiguo vallado de hierro "y que, a la vez, mantiene la privacidad que requieren las viviendas ahora".

"Cien años después -ha añadido- Ayuntamiento y Comunidad Autónoma tomaron una decisión que, a mi juicio, fue muy importante, que fue respetarlo y hacer que fuera algo protegido, que no se demoliera. Así que se mantiene y nos está contando perfectamente cómo éramos, hace 100 años, cómo funcionábamos, cómo pensábamos, que el ayer ha influido mucho en nuestras vidas y en las formas de hacer y en las formas de pensar".