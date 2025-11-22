Un nuevo servicio de Correos permite el envío de paquetes sin salir de casa

Correos facilita en La Rioja el envío de paquetes con recogida a domicilio gracias a su Servicio Especial - CORREOS

LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha puesto en marcha un Servicio Especial de Paquetería "puerta a puerta" que permite el envío de paquetes con recogida a domicilio y que ya está disponible en La Rioja.

Tal y como ha informado Correos, la recogida se solicita desde la web de Correos, indicando la dirección y el día deseado. Correos se encarga incluso de imprimir la etiqueta que lleva el paquete.

El nuevo servicio permite a los particulares gestionar paquetes con recogida en sus hogares y entrega en cualquier punto del territorio nacional o internacional.

Para quienes lo prefieran, también es posible la admisión del envío en cualquier oficina de La Rioja, presentando el código de envío y el paquete, como cualquier otro envío preregistrado. Correos dispone en La Rioja de dieciséis oficinas para realizar este servicio.

PUERTA A PUERTA

Este servicio "puerta a puerta" se adapta a cada situación, con opciones de entrega en domicilio u oficina, y evita desplazamientos en función de las necesidades del remitente.

En cuanto al momento de entrega, incluye dos intentos de entrega bajo firma y, si no se completa, se deja aviso para recogida en oficina.

En caso de que Correos no cumpla los plazos comprometidos, se devuelve el importe abonado por el servicio, así, la empresa logística se compromete con la puntualidad y la calidad.

El envío puede asegurarse mediante Valor Declarado, con cobertura hasta 6.000 euros.

También, mediante la funcionalidad Modify es posible cambiar en tiempo real la fecha y dirección de entrega, es posible que el propio destinatario gestione esos cambios.

Además, si se incluyen los datos de contacto del destinatario, este recibirá notificaciones por SMS o correo electrónico sobre el estado del envío.

El servicio está disponible para envíos a la península, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y a destinos internacionales habituales de Correos.

El Servicio Especial de Paquetería puede gestionarse fácilmente desde la web de Correos que permite realizar el proceso de forma rápida, intuitiva y desde cualquier dispositivo.

"Correos continúa ofreciendo soluciones que combinan cercanía, tecnología y fiabilidad, facilitando el día a día de la ciudadanía con un servicio pensado para adaptarse a sus necesidades", ha resaltado.