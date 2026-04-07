El número de delitos esclarecidos en Arnedo aumenta a 157 (43,13%) durante el año 2025 - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los datos analizados en la Junta Local de Seguridad de Arnedo han confirmado los niveles de seguridad que registra la localidad, llegando a un elevado de nivel de delitos esclarecidos en el año 2025 -157 delitos esclarecidos, lo que supone un 43,13%, casi 8 puntos más que en el año anterior con 119 delitos esclarecidos, un 35.52%.

En el pasado año se llegó a 23,91 infracciones penales por cada mil habitantes, apreciándose un leve repunte con respecto al 2024 cuando se registró un 22,03.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y la alcaldesa de Arnedo, Rosa María Herce Arpón, han presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad para analizar la evolución de las cifras de criminalidad en el municipio.

Asimismo, de acuerdo a los indicadores aportados por la Guardia Civil, en 2025 se conocieron 364 infracciones penales -29 más que en el año 2024-, detuvieron a 84 personas -19 más que el año anterior- y se investigaron a otras 27 -10 más que en 2024-.

Con respecto a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil tuvo conocimiento durante el año pasado de 1 frente a las 4 del año 2024. Datos VioGén Por último, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema VioGén, en la localidad de Arnedo hay 33 casos activos que requieren protección policial, que corresponden a 32 víctimas.

De ellos, hay 25 con un riesgo bajo, 7 medio y 1 de riesgo alto. Además, se contabilizan dos mujeres en situación de especial de vulnerabilidad con menores a su cargo.