La obra de la antigua estación de autobuses avanza "en plazo" para ser espacio de convivencia en marzo del 2026

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras que se están ejecutando en la antigua estación de autobuses de Logroño, y que convertirán el espacio en una zona ajardinada de "convivencia", avanzan "conforme a los plazos establecidos", tal y como ha indicado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

El primer edil se ha acercado, en la mañana de hoy, a ver de primera mano el desarrollo de las obras junto al director general de Arquitectura del Ayuntamiento de Logroño, Jesús González Menorca.

Escobar ha mostrado su satisfacción: "Vamos avanzando, se van a ir cumpliendo los pasos", ha dicho. El alcalde ha resaltado que "la diversidad de actividades va a ser el denominador común en ese espacio".

Será, ha señalado, "un espacio polivalente y repleto de vida" en el que las personas mayores tendrán un "protagonismo fundamental", pero que estará orientado a tener un "enfoque intergeneracional".

"Donde había autobuses, y ahora se ve ejecución de obra, vamos a ganar 2.400 metros de espacio público y zona ajardinada", ha destacado añadiendo que "va a ser un espacio de encuentro y de convivencia".

SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE LOS MATERIALES

También se ha detenido en la "sostenibilidad" del "proceso" porque el material, ha explicado, "se va a reaprovechar".

A este respecto, González Menorca ha explicado que, habitualmente, el reciclaje de los materiales se hace llevándolos a un gestor de residuos que les hace un tratamiento para que puedan ser reutilizados en otros lugares.

En esta ocasión, sin embargo, se está triturando el hormigón para su reutilización en el mismo sitio.

Ahora, en la segunda parte de tratamiento, los bloques de hormigón están ya quedando en condiciones para ser utilizados como subbase para el tratamiento de jardinería que se va a hacer en el lugar.