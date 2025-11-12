Obras de Comandancia, punto de arranque para el nuevo espacio verde y turístico de Logroño que trascenderá legislaturas

Las excavaciones de Comandancia, punto de arranque para el nuevo espacio verde y turístico de Logroño que trascenderá legislaturas - EUROPA PRESS

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las excavaciones que se están realizando en el entorno de Comandancia de Logroño permiten visualizar ya "el primer paso" o el "punto de arranque" de lo que será un nuevo espacio verde en el centro de la ciudad de Logroño, conectando el Ebro con los itinerarios más turísticos y emotivos de la ciudad, gracias al 'Proyecto 1521', presentado en junio de 2024.

Un proyecto de regeneración urbana cuyo fin es transformar esta parte histórica de Logroño, dotándola de nuevos usos de disfrute urbanístico, a la vez que se potencia y ensalza el patrimonio, la historia y la cultura de la ciudad, tal y como se presentó en su momento.

Con este fin han comenzado ya los trabajos iniciales que, como ha destacado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, están siendo muy escrupulosos por la zona arqueológica en la que se encuentran y que tiene como principal objetivo "respetar nuestro pasado para seguir construyendo el mejor de los futuros para la ciudad".

RESTOS DE UNA FORTIFICACIÓN

Escobar ha visitado junto al concejal de Urbanismo, Íñigo López Araquistaín, y el arqueólogo, Juan Manuel Tudanca, estas excavaciones que ya han permitido descubrir los restos de una fortificación construida durante la Primera Guerra Carlista -a comienzos del siglo XIX- para toda la guarnición militar que estaba aquí acantonada en esos momentos y que hay que preservar.

Como ha explicado, este ambicioso proyecto -que abarcará más de una legislatura- "gravita en torno a lo que constituye el ADN de la ciudad, el Revellín y el yacimiento arqueológico de Valbuena".

Ambos son elementos "muy poderosos arquitectónica y patrimonialmente hablando" y, en torno a ellos, "hemos entendido que la ciudad merecía incorporar un nuevo espacio para el centro de la ciudad de Logroño".

Así las cosas, hoy se dan estos primeros pasos para construir "un nuevo espacio que conecte el Ebro con la ciudad, con la calle Laurel, con Portales pero también con los dos palacetes que pertenecen hoy al Ministerio de Defensa unido, como no puede ser de otra manera, con otros elementos importantes del entorno como Ibercaja, La Gota de Leche...".

ALREDEDOR DE DOS MESES

Como ha continuado, este primer paso "se va a prolongar por espacio de aproximadamente dos meses y, en paralelo, ya se está trabajando en la incorporación de un aparcamiento que permita absorber la totalidad de las plazas que en la actualidad se ubican en superficie para conseguir ese ansiado espacio final que permita oxigenar la zona".

También permitirá hacer el entorno más accesible, más saludable y más verde para convertirse "en un atractivo turístico más". Como reconoce "las posibilidades que este espacio tiene de cara al futuro les puedo asegurar que son inimaginables".

El alcalde también ha querido pedir disculpas a los vecinos de la zona por la "incomodidad derivada de estas intervenciones" pero, como ha querido reflexionar, "ese precio hay que pagarlo si queremos una ciudad mejor, una ciudad más integrada, una ciudad más accesible y una ciudad más verde como todos pretendemos".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Íñigo López Araquistáin, ha querido reiterar esas disculpas a los vecinos a la vez que ha recordado que, a pesar de retirar los aparcamientos, el servicio de taxis y autobuses se conserva. Sobre el aparcamiento -explica- "estas plazas que se pierden provisionalmente durante el transcurso de los trabajos se han desplazado justo enfrente entre las traseras de los edificios de Comandancia y la entrada de Valbuena".

A partir de ahora, ha explicado, "hay que hacer todo el trabajo que se incorporará a esos pliegos en los que ya se están trabajando para el futuro parking y urbanización de este entorno".

LICITAR EL APARCAMIENTO, A FINALES DE 2026 O PRINCIPIOS DE 2027

Una vez finalicen esos trabajos, prosigue, "a lo largo de los primeros meses del 2026, provisionalmente, se volverá a reponer esta zona para que vuelva a ser utilizado por los vecinos como zona verde, hasta el inicio de esos trabajos de parking que, en principio, tenemos previsto que a finales de 2026 primeros de 2027 se empiece a licitar el aparcamiento".

"Es un paso muy importante para la ciudad y probablemente sea una de las mayores intervenciones en cuanto a regeneración urbana después de lo que supuso el soterramiento para la ciudad de Logroño y que será una intervención que nos acompañará durante bastantes años".

Como ha subrayado "esto no es un trabajo de la legislatura, trasciende legislaturas y corporaciones y, por tanto, son unos trabajos que nos irán acompañando en los próximos años y que pondrán en valor toda esta zona desde el punto de vista patrimonial y cultural".

INTEGRACIÓN DE LOGROÑO

Finalmente, el arqueólogo, Juan Manuel Tudanca, ha explicado que los objetivos del proyecto arqueológico que se está ejecutando ahora en el parking "buscan la documentación, el rastreo de la disposición de los restos de la fortificación que en el contexto de la Primera Guerra Carlista -a comienzos del siglo XIX- construyó la ciudad de Logroño para toda la guarnición militar que estaba aquí acantonada en esos momentos".

Como ha recordado, en el siglo XIX "se construye un segundo recinto fortificado alrededor de la ciudad". Entonces, una vez que finaliza la guerra, la muralla estuvo en pie apenas 30 años, "se demuele con el objetivo de una integración" a la que se une "la llegada del ferrocarril y la creación de una morfología distinta de ciudad y su implementación con el territorio exigió la demolición de las murallas de la antigua fortificación".

Todos estos terrenos pasaron a ser de jurisdicción militar, de manera que el crecimiento futuro de la ciudad saltó todo este espacio.

"Esto ha hecho que los restos arqueológicos que se localizan entre el parque del Ebro y la actual Fuente de Murrieta tengan una particularidad nada frecuente, que es que se conserven a nivel de restos arqueológicos intactos que tengan toda su disposición perfectamente conservada".

El objetivo ahora es rastrear la disposición de aquella muralla y que toda la documentación que podamos ahora recoger sirva al futuro proyecto, tanto de la construcción del aparcamiento subterráneo como de las directrices generales, de la valoración patrimonial que nos vaya a merecer todos estos hallazgos. Se trata de hacer "un estudio global de toda esta disposición y tomar las mejores decisiones, siempre autorizadas conforme a esa documentación que se ha dado".

Todo esto se pondrá en disposición de los técnicos municipales y a partir de ahí "empezará la labor del diseño urbanístico y arquitectónico de todas las dotaciones que antes se han mencionado".

Finalmente, el alcalde ha vuelto a tomar la palabra para recordar que, gracias a este proyecto, "vamos a activar gran parte del flujo turístico en esta zona, vamos a ganar centralidad, vamos a recuperar valores medioambientales con esa conectividad con el parque del Ebro... Hay un sinfín de motivos que permitan plantear que cualquier euro que se invierta aquí va a ser multiplicado por mucho en beneficio de la ciudad de Logroño".