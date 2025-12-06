Las obras de infraestructuras selvícolas en MUP del Oja y Cárdenas mejorarán la resiliencia forestal de 14 municipios

LOGROÑO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha adjudicado a Contratas Ancar SL las obras del proyecto de infraestructuras selvícolas para la mejora de la resiliencia de las masas forestales en los Montes de Utilidad Pública (MUP) del Oja y Cárdenas, por un importe de 510.890,60 euros (IVA incluido), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

La actuación tendrá un plazo de ejecución de ocho meses y permitirá intervenir sobre 351,7 hectáreas distribuidas en 14 municipios riojanos con el objetivo de mejorar el estado estructural de las masas forestales, favorecer su estabilidad frente al cambio climático y reducir el riesgo de incendios mediante una gestión activa y planificada.

El proyecto contempla la realización de tratamientos selvícolas de mejora, entre ellos clareos, claras, resalveos, cortas de regeneración y actuaciones de reducción de combustible vegetal, con el fin de favorecer la vitalidad, el crecimiento y la resiliencia de los bosques.

Estas operaciones permitirán reforzar la sanidad forestal, prevenir la propagación de plagas y enfermedades y mejorar las condiciones de conservación de los montes.

La intervención se desarrollará en montes incluidos en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Oja-Cárdenas, integrada en la Red Natura 2000, lo que exige una gestión especialmente orientada a la protección de la biodiversidad y a la conservación de hábitats de interés comunitario.

Este proyecto ratifica el esfuerzo del Ejecutivo riojano por impulsar la gestión forestal sostenible, contribuir a la prevención de incendios forestales y reforzar el uso eficiente de los recursos europeos destinados a la mejora y conservación del patrimonio natural de La Rioja.