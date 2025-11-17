El Observatorio Global del Español aborda los flujos migratorios en Europa, con una población inmigrante hispanohablante

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, participan en la meda redonda ‘Migración y migrantes en Europa y América’ - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Global del Español (OGE) ha celebrado durante la tarde de hoy, día 17, una mesa redonda sobre 'Migración y migrantes en Europa y América', donde se han abordado los flujos migratorios del continente europeo, con una población inmigrante hispanohablante que supera los cuatro millones en Europa y que se ha visto afectada en sus migraciones por distintas claves, la más reciente de ellas es consecuencia de conflictos armados y de circunstancias socioeconómicas desfavorables.

Durante el acto, que se ha desarrollado en la Biblioteca de La Rioja y en el que han participado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, se han analizado los aspectos comunes y específicos de las migraciones en cada territorio, incluidas cuestiones culturales y de derechos humanos, y se ha reflexionado sobre las claves de su posible evolución.

La mesa redonda, moderada por el director del OGE, Francisco Moreno, y en la que ha participado la antropóloga y etnógrafa del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Heidelberg, Yaatsil Guevara, y el catedrático de Sociología en la Universidad de Oviedo, Rodolfo Gutiérrez, ha servido de marco para la presentación del libro 'Las migraciones hispanohablantes en Europa'.

Esta publicación ha sido elaborada, bajo la dirección de Moreno, por las investigadoras del programa Investigo del Gobierno de La Rioja y colaboradoras del Observatorio: Elena Antón, Mónica Calleja, Elena Lavilla, Carlota Pérez y Elena Ramos. El principal objetivo de este informe es describir y analizar la estructura y la dinámica de una población migrante que se caracteriza por el conocimiento o el uso de la lengua española y que se distribuye de manera heterogénea por el continente europeo.

DISTRIBUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN HISPANOHABLANTE

El documento analiza los flujos migratorios del continente europeo, que durante los dos primeros tercios del siglo XX fue una región emisora de personas emigrantes, especialmente hacia América. Sin embargo, desde la entrada del nuevo siglo, los flujos se han revertido y la emigración desde Europa ha disminuido considerablemente, al tiempo que ha aumentado la cantidad de retornados que vuelven de sus países de origen.

Entre los factores que han propiciado esta afluencia migratoria hacia Europa destacan la estabilidad política que caracteriza a las democracias europeas desde el cambio de siglo, así como los avances en materia de derechos sociales y políticos, sin olvidar que Europa también resulta atractiva por su diversidad cultural y lingüística.

Este libro también estudia la distribución de la inmigración hispanohablante, que en su mayoría (95 por ciento) se encuentra en los países más poblados de Europa occidental (Alemania, Bélgica, España, Irlanda, Italia, Francia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido), frente a la población asentada en Europa oriental (5 por ciento), que conforma comunidades reducidas y dispersas.

Las nacionalidades hispanohablantes más abundantes en Europa, excluyendo la española, son la colombiana (713.068), la venezolana (379.208) y la peruana (365.300). Los colombianos son los más numerosos en todas las regiones europeas, con excepción del oriente, donde la nacionalidad más repetida es la cubana.