El ocio nocturno riojano sigue reclamando aclarar su situación tras 9 meses de cierre

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Salas de Fiestas y Discotecas de la Rioja, perteneciente a la FER, continúa denunciando la situación que el actual Gobierno Autónomo de La Rioja está sometiendo al sector del Ocio Nocturno.

En la actualidad, "hacemos esta crítica para dejar clara, tanto a la Administración como a la opinión pública la vergonzosa situación que está sufriendo este sector, que en La Rioja afecta a más de 6.000 familias, ya que desde las Instituciones están lanzando en sus ruedas de prensa diferentes informaciones engañosas que dejan ver que están siendo solidarios con el sector y nos están llenando de ayudas, junto a la hostelería".

Desde hace ya 9 meses, el sector del Ocio Nocturno "está cerrado por orden gubernativa y, lo peor de todo, sin un horizonte claro de su apertura en un futuro próximo". Durante todo este tiempo, los negocios "no han tenido ningún tipo de ingresos y, en contrapartida, la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Ayuntamientos y todas las compañías suministradoras y proveedoras indispensables de la luz, teléfono, asesores, alquileres, etc, etc, no han tenido ningún problema, ni sensibilidad siquiera, en seguir facturándonos durante este periodo de tiempo".

ACUMULACIÓN DE DUDAS QUE HARÁ INVIABLE LA REAPERTURA

Esta actual situación ha generado que muchas empresas "hayan interrumpido los pagos por encontrarse en la encrucijada de pagar o comer, y han comenzado a acumular deuda". Cuando estas empresas vuelvan a la actividad normal, -con un futuro incierto de la actividad-, "tendrán más complicado poder volver a equilibrar sus cuentas o, al menos, tardarán un largo periodo de tiempo hasta que consigan regularizar este desequilibrio contable".

Otros no podrán abrir sus puertas más. Desde la Administración Autonómica ,hemos escuchado una y mil veces que no iban a "dejar a nadie por el camino". Al parecer "nuestro sector no es nadie y las familias que viven de él tampoco. Según parece han debido considerar que nuestra caída les va a salir gratis".

Es una "autentica desfachatez que, a la hora de exigirnos el pago de impuestos, -como a cualquier empresa de este país-, la exigencia sea implacable y, en cambio, ante una orden de cierre taxativa para el sector, la posibilidad de poder llegar a ayudas que permitan el poder mantener en el tiempo a nuestras empresas y trabajadores nos convirtamos en entidades y personas invisibles".

Desde hace tiempo, muchos empresarios del sector han permanecido pendientes de unas prometidas "ayuditas" que pudiera aliviar la situación económica tan vulnerable de las empresas. Durante el tiempo, el sector tenía la esperanza de poder abrir sus locales y así pagar las deudas generadas durante todo este periodo, que ya alcanza los 9 meses y sin una fecha de apertura. Pero "no ha sido así".

EXCLUIDOS DE LAS AYUDAS

El pasado día 23 de noviembre se publicaron las susodichas ayudas en el BOR. "Cuando leemos detenidamente las bases de las ayudas, nos encontramos con la gran sorpresa para el sector de Salas de Fiestas y Discotecas y del el sector del Ocio Nocturno que no vamos a tener accesibilidad a ellas".

Todo ello, porque el CNAE de Actividades Recreativas, que es donde están enclavadas las Salas de Fiestas y Discotecas, "no está incluido". O sea, "el Gobierno nos contempla para los ERTES y el cierre por fuerza mayor, mientras que la Comunidad Autónoma de La Rioja no lo hace para las ayudas".

Las cuantías de estas ayudas "están condicionadas al coeficiente de números de trabajadores, no al número real de trabajadores". Tampoco contempla en sus baremos el tiempo que cada empresa lleva cerrado, ni el perjuicio real que está ocasionando el cierre en cada empresa y sector.

"La condición ineludible de estar al corriente de pago con todas las administraciones públicas". Después de 9 meses de cierre "esta condición es imposible de cumplir". Además, "no toma en consideración la situación particular que cada empresa pueda tener, como contenciosos administrativos ante la administración, situaciones de recuperación de las empresas que se estaban poniendo al día después de las crisis económicas anteriores, amortizaciones pendientes de inversiones producidas antes de la pandemia, etc, etc".

NO SOMOS RESPONSABLES DE LOS CONTAGIOS

Que las Salas de Fiestas, Discotecas y Sector del Ocio Nocturno tengan que mantenerse cerrados "como prevención al aumento de contagios y por el bien de la sociedad lo podemos asumir". Pero "en ningún caso nos sentimos responsables, en absoluto, ni de los posibles casos de brotes ni de la mala gestión de esta pandemia, menos aún llevando clausurada tanto tiempo nuestra actividad".

Pero que "nos dejen abandonados, sin ayudas, sin recursos, después de que nosotros hemos dado un paso adelante sacrificándonos y sufriendo todo este despropósito que estamos viviendo, es inaceptable".

Son motivos y razones suficientes para reclamar a la Administración Autonómica que "comience lo antes posible en colaboración con el sector el proceso de reapertura y poder corregir seriamente todo este despropósito que se está ocasionando". Que "comprendan y entiendan la triste y amarga realidad por la que atraviesan las empresas, sus trabajadores y familias, y que den un giro a esta gestión incomprensible hacia nosotros".