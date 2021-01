Ocón afirma que el comportamiento de Mario Herrera "no ha sido ejemplar" al "no dar explicaciones pertinentes"

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha afirmado que el comportamiento del director general de Participación, Mario Herrera, "no ha sido ejemplar", ya que "no ha dado explicaciones pertinentes de lo que sucedió esa noche".

No obstante, ha añadido que "lo que no vamos a hacer es hipotecar el resto de acciones del Gobierno por el comportamiento de un director general, y menos en el trámite parlamentario". "No vamos a paralizar algo que es bueno para los riojanos por una actitud personal de un alto cargo del Gobierno".

Ocón ha respondido de este modo, a preguntas de los periodistas, acerca de la situación del director general de Participación, Mario Herrera, quien la madrugada de Año Nuevo sufrió un accidente de tráfico en Sojuela y al que se le han abierto diligencias para esclarecer los hechos.

"Cada uno tiene la ética personal que tiene" ha indicado para a continuación remitirse a las declaraciones que sobre este asunto hizo el 4 de enero. Ese día, el secretario general socialista afirmó que si Herrera "hubiera sido director general del PSOE ya hubiera sido cesado", a lo que añadió que "si su consejera hubiera sido del PSOE ya hubiese sido cesado".