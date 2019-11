Ocón lanza un "mensaje tranquilizador" porque "el PSOE no es un peligro para la enseñanza concertada"

Publicado 21/11/2019 13:28:20 CET

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, ha lanzado hoy un "mensaje tranquilizador" porque "el PSOE no es un peligro para la enseñanza concertada", después de que no saliese adelante una proposición no de ley del PP, en el Parlamento, relativa a "garantizar la libertad de las familias para elegir el tipo de educación y centro".

El portavoz del Partido Popular, Jesús Ángel Garrido, ha defendido la proposición basándose en el "derecho de los padres al tipo de educación y el centro"; algo que, ha resaltado, "emana de la Constitución española".

Ha creído que las políticas del Gobierno riojano van encaminadas a "negar la intervención de los padres", en lo cual "subyace la seña de identidad de la extrema izquierda de monopolizar la educación en busca del pensamiento único y situar al Estado por encima de las familias".

Frente a esto, la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha comenzado argumentando que La Rioja "tiene altos índices de segregación y falta de integración".

En cuanto a los planes que incluye el pacto de gobierno con el PSOE ha explicado: "No vamos a desconcertar nada, cuando las necesidades educativas lleven a cerrar unidades se hará en centros privados concertados".

Y es que, ha indicado, los conciertos "se aprueban para hacer del derecho a la educación un derecho real, y para dar cobertura a las necesidades que no pueden ser cubiertas por la educación pública", aunque "a partir de entonces, la privada vio el negocio y se apoyó por los gobierno que no se hicieron una planificación".

La diputada de Ciudadanos Belinda León ha creído que a los diputados socialistas "les da miedo que los ciudadanos sean libres" y "van al consumismo" y, por eso, quieren poner en marcha, por ejemplo, la ventanilla única para la petición de plazas.

La socialista Teresa Villuendas ha querido "aclarar qué pretende el gobierno", dado que, ha dicho, se está "lanzando una ofensiva parlamentaria para confundir y crear desasosiego, enfrentando a las comunidades educativas".

"Con este ruido soslayan la verdadera situación en la que dejaron al sistema educativo con la puesta en marcha de la LOMCE, que sacrificó la equidad a favor de la segregación", ha dicho.

Ha asegurado que "este gobierno no está poniendo en riesgo la existencia de concertados" y ha pedido a PP y Ciudadanos que "no creen alarma social".

"Pero", ha añadido, "este gobierno tiene su ideología y tiene claro que el concierto no depende de la demanda social sino de la planificación de recursos, que tiene que garantizar la igualdad de oportunidades".

De este modo, la proposición no ha salido adelante al contar con el voto en contra del PSOE y de las dos diputadas del Grupo Mixto (de Podemos e Izquierda Unida).

Ocón ha cerrado el debate dado que el consejero de Educación, Luis Cacho, se encuentra en Bruselas.

"Lo que va a hacer este gobierno es garantizar la libertad de enseñanza que consagra la constitución", ha asegurado, y ha creído que nadie puede" decirle "que el PSOE está en contra del régimen de conciertos".

Ha destacado que "la única garantía para el medio la tiene la educación publica". "Vamos a defender la enseñanza pública y el sistema de conciertos", ha dicho.

También ha garantizado que la educación "no va a retroceder ochenta años". Ha abogado por que "los niños se críen en valores de justicia e igualdad".

En este sentido, ha preguntado a los diputados de Ciudadanos, a los que ha acusado de querer adelantar por la derecha al PP, si "de verdad no creen que hay que educar a los hombres y mujeres en igualdad" y hay que decirles que "no existe la violencia de género", en alusión a los mensajes de Vox.