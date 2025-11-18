La octava edición de 'Rodezno corre contra el cáncer infantil' se desarrollará el 7 de diciembre - FARO

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Rodezno, Nicolás Pérez, junto con la presidenta de Faro La Rioja, Estrella Benito, y el gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín, han presentado la octava edición de 'Rodezno corre contra el cáncer infantil' se desarrollará el 7 de diciembre.

Gracias a este esfuerzo continuado, Rodezno se ha convertido en un referente en La Rioja en la lucha contra el cáncer infantil, siempre en colaboración con Faro y Aspanoa. Los principales objetivos son "concienciar a la población de que el cáncer infantil es una realidad que nos afecta a todos", y "recaudar fondos para Faro y Aspanoa, dos asociaciones que necesitan del apoyo social para continuar con su labor imprescindible".

Desde el Ayuntamiento de Rodezno han querido hacer "una mención especial a Susana Alegría Uriszar, promotora de la carrera desde sus inicios. Su compromiso, constancia y dedicación han sido las claves para sacar adelante cada edición". "Lo mismo se puede decir de Marta Payueta Maiso, madre de Mikel Martínez Payueta, cuya historia fue el motor que puso en marcha este proyecto", ha destacado.

Como todos los años, la carrera se lleva a cabo exclusivamente dentro del término municipal de Rodezno. Hay una primera modalidad infantil: un recorrido de aproximadamente un kilómetro con una inscripción de 5 euros. La modalidad adulta presenta un recorrido de 5 kilómetros aproximadamente con una inscripción de 10 euros. Y también contamos con una "fila 0" por 5 euros para aquellas personas que quieran colaborar pero que no puedan o quieran correr.

El recorrido ofrece uno de sus mayores atractivos: disfrutar de la mañana en compañía, rodeados de las Bodegas de Rodezno, las viñas y las impresionantes vistas a la sierra de Cantabria y al valle del Ebro. Un entorno único que convierte la carrera en una experiencia aún más especial.

Tras la prueba, celebraremos la tradicional rifa con boletos a 1 euro, cuyos premios (numerosos y variados) se componen de productos donados por nuestros colaboradores habituales.

"Nuestro objetivo es llenar la plaza de Rodezno y mostrar, entre todos y todas, el compromiso de la sociedad riojana en la lucha contra el cáncer infantil", han señalado. Este año, la marea "será anaranjada-dorada, en homenaje al lazo dorado que simboliza esta causa". La totalidad de lo recaudado se destinará a Faro La Rioja y Aspanoa.

Por todo ello, han invitado a personas de todas las edades a participar el 7 de diciembre en la 8a edición de 'Rodezno Corre contra el cáncer infantil' porque esta enfermedad "no solo debe implicar a los familiares de los enfermos, sino a toda la sociedad".