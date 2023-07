OCTUBRE CORTO presenta la selección de cortometrajes que competirán en la 25 edición del certamen

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Octubre Corto, Festival de Cine de Arnedo en La Rioja, presenta la preselección de cortos finalistas en un año muy especial en el que el Festival celebra su vigesimoquinta edición.

Acompañados de un cartel de lujo que protagoniza Aura Garrido, nuestra Mia Wallace particular, el equipo de Octubre Corto recupera el espíritu cinéfilo de los miembros primigenios de la asociación Aborigen con un especial homenaje a Pulp Fiction.

El comité de preselección formado por María Martinez de Quel, María Antonia Garrido, Marta Pérez, Julia Rubio, Nora Pérez, Isabel Ribote, Augusto Olarte, F. J. Sandín, Fernando Rodríguez y Pedro Domínguez destacan la calidad en la producción y la diversidad de temáticas en las 448 piezas presentadas a concurso, fruto de la renovación de las bases del festival, llevadas a cabo en 2022, que exigían a los participantes que los trabajos presentados estuvieran inscritos en el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales).

En palabras de Augusto Olarte, miembro fundador del comité de preselección y programador del Cineclub de Arnedo:

"Los veinticinco años de preselección son, en sí mismos, un buen tema para considerar y reflexionar, pero no perdimos un solo minuto en hablar de ello. Sabemos, como no podía ser de otra forma que, los muchos años, nos han enriquecido la mirada, nos han templado el juicio, nos han llenado de razones para defender las discrepancias y, sin embargo, no nos han vacunado contra la sorpresa que produce el talento de la creación artística.

Como particularidades que nos han traído los 448 cortometrajes de 2023, cabe destacar:

1- el incremento de minutaje de muchos cortos

2- el gran número de directores y directoras que realizan sus proyectos y estudios en el extranjero, a medio camino con sus producciones realizadas en España.

"Y lo que ya no sorprende a nadie, y celebramos con total devoción, es la normalidad en el acceso de las mujeres a la dirección y a los demás puestos técnicos de las producciones. Su particular visión y tratamiento del mundo femenino, hace que, muchas de ellas aborden este año, el tema de la maternidad desde muy variados prismas. Y por un curioso efecto de contagio, también sus compañeros directores, han acometido el tratamiento de la paternidad y la maternidad desde ópticas sorprendentes", afirman.

PRESELECCIÓN EN NÚMEROS:

De los 38 cortometrajes de todas las secciones del festival, 25 están dirigidos por directores y 13 por directoras: cantidades proporcionales al número de cortos presentados por unos y otras.

La programación de los cortos finalistas a competición, reunidos por sección del concurso:

Cortos Seleccionados

25 Octubre Corto

Sección Oficial

Amarradas. Madrid, 2022. 10'. Dirección: Carmen Córdoba. (A)

Sushi. Cataluña, 2023. 20*. Dirección: Iván Morales.

Plastic touch. Madrid. 2022. 12. Dirección: Aitana Ahrens.

Hàbitat. Valencia, 2023. 18*. Dirección: Elena Escura.

Joy. Uganda, 2022. 22'. Dirección: Aner Etxebarria Moral. (D)

El padre bueno. Canarias, 2022. 15'. Dirección: Jorge Cañada.

Solo un ensayo. Aragón, 2022. 9'. Dirección: Hugo Sanz.

Cuentas divinas. Madrid, 2022. 15'. Dirección: Eulalia Ramón.

Txotxongiloa Euskadi, 2022. 10'. Dirección: Sonia Estévez. (A)

Pisanka. Barcelona, 2022. 16'. Dirección: Jorge Yúdice.

Arquitectura emocional 1959. Madrid, 2022. 30. Dirección: León Siminiani.

Hardcore. Valencia, 2022. 22. Dirección: Adán Aliaga. (D)

Cuando las cigarras callen. Andalucía, 2023. 19'. Dirección: Bea Hohenleiter.

Madreselva. Madrid, 2023. 22'. Dirección: Nata Moreno.

Cadê Heleny?. Brasil / España, 2022. 29'. Dirección: Esther Vital. (A)

Tu tijera en mi oreja. Madrid, 2023. 12'. Dirección: Carlos Ruano.

Mussol. Cataluña, 2023. 15'. Dirección: Juanjo Giménez.

El Kala. La Rioja, 2022. 20'. Dirección: Diego Pérez. (D)

Valentín, 1989. EE.UU. / España, 2023. 24'. Dirección: David Hebrero.

Artesanía. Castilla y León, 2023. 20'. Dirección: David Pérez Sañudo.

Egoland. Cataluña, 2022. 19'. Dirección: Ignasi López Fàbregas. (A)

Mamá. Madrid, 2022. 23'. Dirección: Miguel Azurmendi.

Birdie. Madrid, 2023. 12'. Dirección: Jesús Plaza.

Aqueronte. Andalucía, 2023. 25'. Dirección: Manuel Muñoz. (D)

Lava. Andalucía, 2023. 18'. Dirección: Carmen Jiménez.

Pocos, buenos y seguros. Cataluña, 2022. 20*. Dirección: Ales Payá y Gorka Lasaosa.

REALIDADES. SECCIÓN CÁRITAS ARNEDO

Alegre y olé. Madrid, 2023. 19'. Dirección: Clara Santaolaya.

California. Cataluña, 2023. 13'. Dirección: Albert Mariné.

París 70. Cataluña, 2023. 15'. Dirección: Dani Feixas.

Nahid & Adele. Madrid, 2023. 13'. Dirección: Tábata Cerezo.

Actos por partes. Madrid, 2023. 16'. Dirección: Sergio Milán.

CORTOS ORIGEN RIOJA

El cine es maravilloso. La Rioja, 2022. 13'. Dirección: David Fernández.

Instinto. Euskadi, 2023. 13'. Dirección: Teresa Ochagavía.

5 metros o algo así. Madrid, 2023. 8'. Dirección: Biel Morales.

Crédito 0. La Rioja, 2022. 3'. Dirección: Daniel Pérez. (A)

Mesa para 3. Madrid, 2022. 13'. Dirección: Álvaro G. Company.

La fuente de la Juventud. La Rioja, 2022. 8'. Dirección: Manuela Puch.

La maleza. La Rioja, 2022. 14'. Dirección: Carlos Laín.

Dentro de la selección de los 7 Cortos seleccionados en Origen Rioja, 3 de ellos cuentan con la participación, en diferentes disciplinas, de 3 jóvenes que formaron parte en anteriores ediciones del Jurado joven de Octubre Corto y/o como becarios/as del Festival.