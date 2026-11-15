Octubre fue un mes cálido en temperaturas y normal en precipitaciones en La Rioja

Archivo - Otoño en un parque de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de octubre fue, en La Rioja, cálido en temperaturas, lo que supone 1,4 grados por encima de lo habitual, y normal en precipitaciones, según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en términos generales, el mes de octubre pasado tuvo un comportamiento general cálido en toda la comunidad en cuanto a las temperaturas registradas, con una media de 13,8 grados.

Las anomalías observadas oscilaron entre valores de +1 grado en Nájera y +2,1 grados en Arnedo, con un promedio regional de +1,4 grados con respecto a las normales de referencia (1991-2020) que, para este mes, son 12,4 grados.

Se coloca así en el puesto número 12 como el mes de octubre más cálido registrado del período comprendido entre 1961 y 2026.

En el caso de las temperaturas registradas en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, lo normal para el mes es de 14,9 grados, mientras que en el pasado octubre, se registraron 16 grados, es decir, una anomalía de +1,1 grados, y carácter cálido.

Respecto a las precipitaciones, el carácter pluviométrico de octubre en la comunidad fue normal en general en toda la comunidad autónoma.

De este modo, el porcentaje regional de precipitación promedió un 95 por ciento con respecto a los normales de referencia, con un rango que osciló entre valores del 10 por ciento en Rincón de Soto, y del 177 por ciento en Cenicero.

En concreto, en el caso de Logroño-Agoncillo, el valor normal para el mes es de 37 milímetros, mientras que, en el pasado octubre, el valor medio ha sido de 37,8 milímetros, lo que supone una anomalía de +0,8 milímetros y un porcentaje del 102 por ciento, con lo que en este caso, se considera normal.