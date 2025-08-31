Archivo - Cartel de alquiler de viviendas en la fachada de un edificio. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La oferta de habitaciones en un piso compartido baja un 21% en Logroño en el segundo trimestre del año, pero el número de personas interesadas en cada habitación se ha incrementado un 114% en la capital riojana, según los datos de idealista.

A nivel nacional, la oferta de habitaciones en piso compartido se ha incrementado un 24% interanual durante el segundo trimestre del 2025, mientras que el número de interesados que recibe cada anuncio se ha reducido un 2%. Esto ha provocado que el precio haya crecido solo un 5% hasta los 420 euros mensuales.

En estos momentos hay una mayor oferta de habitaciones disponibles frente a hace un año en 43 capitales de provincia. Las mayores subidas del volumen de oferta disponible se han dado en Ciudad Real (88%), Santa Cruz de Tenerife (76%), Ceuta (74%), Palma (71%) y Valencia (70%).

Entre los grandes mercados la oferta ha crecido también en Málaga (45%), Bilbao (39%), Barcelona (30%), Madrid (19%), San Sebastián (15%) y Alicante (6%).

Sevilla es el único gran mercado donde la oferta se ha reducido: cae un 5% en un año. También se ha reducido en las ciudades de Córdoba (-26%), Logroño (-21%), Granada (-11%), Castellón de la Plana (-11%), Badajoz (-3%), Cádiz (-3%) y Oviedo (-2%).

Los precios en las capitales han sido alcistas en 38 capitales. La mayor subida se ha producido en Zamora (18%), seguida por Segovia (16%), Palencia (15%), Jaén, Lugo y Ciudad Real (14% en los 3 casos). Palma y Ceuta, por el contrario, son las ciudades donde más se ha reducido el precio (-10%), seguida por Cáceres (-4%) y Castellón de la Plana (-3%).

Entre los grandes mercados el precio se ha incrementado en Sevilla (7%), Málaga (6%), San Sebastián (6%), Madrid (5%), Bilbao (3%), Valencia y Barcelona (1% en ambos casos).

Barcelona es la ciudad con los alquileres de habitaciones más caros de España, ya que alcanzan los 570 euros mensuales de media. Le siguen Madrid (527 euros), San Sebastián (475 euros), Palma (450 euros), Málaga y Pamplona (425 euros en ambos casos).

Entre los grandes mercados restantes, los precios más caros se sitúan en las habitaciones de Bilbao (412 euros), Valencia (400 euros), Sevilla (375 euros) y Alicante (360 euros).

Jaén es la ciudad donde el alquiler de una habitación es menos costoso, con 240 euros mensuales de media. A continuación se encuentran Cáceres, Badajoz y Ciudad Real (con 250 euros en las 3 ciudades).

PERSONAS INTERESADAS POR HABITACIÓN

El número de personas interesadas en cada habitación se ha reducido en un 2% aunque han sido 34 las capitales en las que ese número ha crecido: en Logroño (114%), Lleida (106%) y Melilla (103%) los contactos que recibe cada anuncio se han más que duplicado en un año.

Entre los grandes mercados, la competencia por cada habitación ha crecido en Sevilla (48%) y Alicante (8%), mientras que en todos los demás se ha reducido.

La mayor caída se ha dado en Palma, Barcelona y Valencia, en las que se ha reducido un 28%. También ha caído la competencia en Málaga (-19%), Madrid (-13%), Bilbao (-10%) y San Sebastián (-3%).

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (22% del total), Barcelona (14%), Valencia (11%) y Sevilla (3%).