Un olivo en el Bosque de la Memoria de Nalda honra la resistencia de las mujeres palestinas - ACAMPADA POR PALESTINA

LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina, en colaboración con El Colletero, ha plantado un olivo en el Bosque de la Memoria de Nalda para honrar la resistencia de las mujeres palestinas y para conmemorar que el lunes 30 de marzo es el Día de la Tierra Palestina.

La cacerolada convocada por Acampada por Palestina de La Rioja el pasado día 5 de marzo estuvo dedicada a las mujeres palestinas, en reconocimiento de su coraje y resistencia. Durante esa acción, se estrenó una canción compuesta por una compañera para la ocasión y se presentó un informe extraído de documentación de la ONG ActionAid sobre la situación de la mujer en Palestina, y cómo sus derechos son vulnerados de distintas formas y por diferentes agentes.

Además, la Acampada donó a la Asociación El Colletero un olivo para ser plantado en el Bosque de la Memoria que dicha asociación mantiene en Nalda, con árboles dedicados a personas represaliadas en la Guerra Civil, defensores de derechos humanos y figuras sociales.

La plantación del olivo por las mujeres palestinas en el Bosque de la Memoria se realizó el sábado 28 de marzo. Se eligió esta fecha para recordar, en el mismo acto, que el lunes 30 de marzo es el Día de la Tierra Palestina.

Fecha en la que se conmemora las protestas del 30 de marzo de 1976 en respuesta al anuncio del gobierno israelí de un plan para expropiar gran cantidad de tierra de propiedad palestina para dedicarla a nuevos asentamientos sionistas, que fueron brutalmente reprimidas. Igual que se ha seguido haciendo y se hace actualmente a mucha mayor escala tras el falso alto el fuego anunciado por Israel y EEUU.

En el acto se homenajeó a mujeres destacadas por su lucha frente a la ocupación, como Shireen Abu Akleh, periodista asesinada por el ejército israelí en 2022 mientras llevaba puesto un chaleco azul con la palabra 'PRENSA' escrita en él, o como Leqqaa Kordia liberada el pasado 16 de marzo en Estados Unidos tras pasar un año angustioso bajo custodia del ICE, detenida en las protestas universitarias contra el genocidio sionista.

Y también se reconoció la lucha diaria de mujeres anónimas, a través del testimonio actual de algunas participantes en proyectos de ActionAid, por su resiliencia frente a las duras condiciones que tienen que vivir, aún más agravadas desde la agresión contra Líbano e Irán.

El olivo por las mujeres palestinas está acompañado de una inscripción grabada en piedra por la cantera Adriana Díaz, de Ojacastro, en la que se lee: "A la resistencia de las mujeres palestinas. 8 de marzo de 2026".

La placa también tiene esculpida una mariposa, pues tanto El Colletero como Adriana Díaz colaboran con la iniciativa solidaria 'El latido de las mariposas', proyecto social y educativo que trabaja contra todas las violencias hacia las mujeres (https://latidomariposas.com/).