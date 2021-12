"Optimismo" en las ventas de lotería de Navidad de este año y con el 19921, día de la erupción del volcán, casi agotado

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

A pesar de que desde casi principios de noviembre muchas decoraciones, canciones y anuncios nos hacen intuir que la Navidad está a la vuelta de la esquina, lo cierto es que para muchos no es hasta el día del sorteo de la Lotería del 22 de diciembre cuando, tradicionalmente, damos el pistoletazo de salida a estas fechas tan especiales.

Un día de grandes ilusiones que se van gestando durante algunos meses previos para recoger los décimos deseados. Este año, sin duda, el día de la erupción del volcán de La Palma (19 de septiembre de 2021) y las terminaciones en 13, 21, 5 y 7 se llevan el protagonismo en cuanto a los números favoritos, por lo tanto, si quieren buscarlos en alguna administración, recuerden que ya solo quedan diez días para el sorteo.

Así lo ha explicado a Europa Press el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en La Rioja, Carlos Ruiz, quien ha asegurado que, sobre el papel, "las ventas de lotería de este año se prevén mucho mejor que en el año 2020".

"Afortunadamente muchas cosas han cambiado con respecto al año anterior que fue muy duro y, aunque hasta el último día, no sabremos cuántos décimos se han comprado, sí que estamos esperanzados porque, este año, hemos vuelto a ver colas en las administraciones, hay otra ilusión, otra alegría y creemos que eso se ha trasladado también con la lotería de Navidad".

Como ha explicado a Europa Press, el año pasado, con la pandemia -entre otros muchos factores- hubo un descenso de ventas del 11,72 por ciento en La Rioja y casi un 12 en todo el país. "Debemos recordar que muchas empresas estaban cerradas, en ERTE, la hostelería también sufrió mucho y no se vendían décimos en los bares, la situación era muy diferente y todo eso se notó en las ventas".

"También se notó mucho que el año pasado se tuvieron que suspender muchas bodas y, de un tiempo a esta parte, muchas parejas quieren regalar un décimo de lotería con el número de su día a sus invitados. Por suerte este año, aún con toda la cautela, podemos decir que la situación es diferente y parece ser que la gente está más animada para disfrutar del sorteo de Navidad".

Además, ha recordado, "el año pasado hubo mucha incertidumbre e incluso parecía que el sorteo no se iba a celebrar. Finalmente todo fue bien pero sí que es cierto que hubo muchísimas dudas hasta el final. Ahora las perspectivas son mejores y esperamos que, al menos, las ventas se igualen a las del año 2019 o incluso se mejoren".

LOS NÚMEROS MÁS BUSCADOS

Mientras el día del sorteo llega, muchos ciudadanos se encuentran ahora compartiendo décimos con sus compañeros de trabajo, familiares o amigos y rematando los últimos detalles para que ese día no falte ningún número. Aún así y si están pensando en acudir al valle del Baztan donde se ha grabado el anuncio de la Lotería de este año (en los pueblos navarros de Elizondo e Irurita), le recomendamos que no hagan el viaje el vano solo por comprar lotería porque, como ha reconocido el delegado territorial, "están prácticamente agotados".

"Son anécdotas curiosas pero la gente tiene esa forma de comportarse", ha indicado. "No se sabe nunca dónde va a caer el Gordo pero, de repente, la gente tiene una manía y tiene que ir a por una terminación concreta, a un pueblo en particular o a un establecimiento determinado a por un décimo o dos. El por qué nunca se sabe, digamos que es una intuición".

También existen esas manías con el número 13, por ejemplo, "a muchos les da mal fario pero lo cierto es que, a estas alturas, la terminación en 13 está agotada, no hay quien la encuentre. Es más, al que le gusta esta terminación incluso la deja reservada en sus lugares de confianza".

Aún así y como reconoce "la realidad es que en estos sorteos da igual coger un número que otro porque todos tienen la misma probabilidad de salir pero sí que es cierto que cada uno intentamos buscar aquellos números que más nos gustan, nos hacen gracia, o tenemos una intuición".

"SI TU DÉCIMO SALE PREMIADO, NO HAY NÚMERO FEO"

Pero al igual que hay números favoritos también están los "feos" aunque, como continúa diciendo, "tampoco tiene sentido porque en el bombo, si sale tu décimo premiado no hay número feo". Entre los que menos gustan -destaca- están los décimos que tienen muchos números repetidos, o aquellos que son muy bajos, o que tienen ceros, o por el contrario, son muy altos... no atiende a lógica ninguna pero es así. Son los que menos gustan".

"Son manías porque, por ejemplo, en la Lotería de Navidad sale una bola y sale un número entero. En otros sorteos, por ejemplo, sí que tienen que salir cinco bolas y parece que puede resultar más difícil que coincidan tres números iguales pero en la lotería de Navidad es una bola, no hay más y todas absolutamente todas tienen la misma opción de salir que cualquier otra".

ESPERANZA TRAS UN AÑO "COMPLICADO"

Aún con esperanza de que las ventas se recuperen para la lotería de Navidad, el delegado territorial sí que ha reconocido que este año ha sido complicado para los juegos. "Recordamos que durante los primeros meses del año estuvimos cerrados y no podíamos ni siquiera vender lotería en los bares porque también lo estaban. Eso sí que se notó e hizo que aquí en La Rioja bajaran mucho las ventas. Por suerte la situación ha cambiado y desde el mes de julio, cuando empieza a venderse la lotería de Navidad, estamos viendo muy buena tendencia".

Con respecto a la "suerte" que corre La Rioja en estos sorteos, Carlos Ruiz ha recordado que en nuestra comunidad ha tocado el Gordo cinco veces (3 en Logroño, 1 en Calahorra y 1 en Arnedo) aunque pueda parecer poco "no lo es" porque "hay provincias en las que todavía no ha tocado ninguna vez".

"Es normal que en comunidades autónomas que sean más grandes y que se juegue más haya más posibilidades pero la suerte siempre está ahí y quizás este sea nuestro año. Proporcionalmente no estamos tan mal pero sí que es cierto que el juego y el azar son muy particulares y nunca sabemos dónde está la suerte".

ESTE AÑO, TAMBIÉN POR 'BIZUM'

Finalmente, y si el premio llama a nuestra puerta, no debemos olvidar datos claves: hasta 2.000 euros de premio, éste se puede cobrar en las propias administraciones. Además, como novedad, este año también podremos hacerlo por 'Bizum'.

Si la suerte todavía es mayor de 2.000 euros, ya será en los bancos y entidades financieras autorizadas por SELAE donde debería acudir a cobrarlo. Como recuerda el delegado territorial, para ello "no hace falta ni abrirse una cuenta, ni domiciliar nada, solo ir con el décimo y su DNI y el banco le hará una transferencia que, por supuesto, tampoco te debe cobrar".

Eso sí "aunque la emoción y el ansia sean inmensos, les aconsejo que no vayan hasta el día siguiente después del sorteo porque hasta que éste no acabe y esté todo en orden no se podrán cobrar los premios", ha finalizado.