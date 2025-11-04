La Ordenanza de Terrazas, con espacios reordenados y reducción de horas y superficie, irá el jueves al pleno de Logroño

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño elevará al pleno de este jueves el proyecto de la Ordenanza Reguladora de Instalación de Terrazas, tras el estudio de las alegaciones presentadas al proyecto inicial. Así lo ha aprobado este martes la Junta de Gobierno Local.

El nuevo texto reordena el espacio público y reduce el horario que actualmente tienen las terrazas en la ciudad, así como la superficie de ocupación de las mismas.

La aprobación de esta Ordenanza llega tras un amplio proceso participativo, en el que "el equipo de Gobierno ha mantenido reuniones con diversos colectivos afectados por la norma, como asociaciones vecinales y sector hostelero".

Un proceso, añaden desde el Ejecutivo local, "que cristalizó en un anteproyecto aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de febrero". Posteriormente, y tras el preceptivo periodo de alegaciones por parte de los grupos políticos municipales, el texto fue debatido y aprobado en el pleno ordinario del mes de mayo.

Tras la aprobación inicial en pleno, el texto ha sido sometido a exposición pública y, tras el pertinente estudio técnico de las alegaciones presentadas, se han introducido modificaciones, la mayor parte de carácter aclaratorio respecto a la propuesta original.

En este sentido se introducen aclaraciones sobre el carácter accesorio de las terrazas respecto de la actividad de los establecimientos de hostelería; la distancia libre que debe quedar para el tránsito peatonal; el cómputo de la superficie; la obligatoriedad de respetar 0,50 metros a ambos lados de accesos a portales o establecimientos para la colocación de barricas y mesas altas; o permitir el apilado de mamparas en la vía pública, ante la complejidad y molestias por ruido derivadas de su recogida de forma diaria.

TRIPLE OBJETIVO.

Con la nueva Ordenanza Reguladora de la Instalación de Terrazas se da respuesta a un triple objetivo:

Reordenación del espacio público con una reducción del espacio ocupado por las terrazas, dando prioridad al peatón e incrementando la tasa por ocupación del espacio público.

Reducción de horarios de las terrazas. Con la nueva Ordenanza se reduce una hora diaria de apertura de domingo a miércoles, dos horas los jueves y media hora los fines de semana con respecto a la norma vigente. Así, la nueva Ordenanza establece como horarios máximos permitidos, de domingo a jueves, hasta las 00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de festivos, hasta las 1,30 horas.

Proporcionalidad entre el espacio ocupado por las terrazas y los metros cuadrados que los negocios hosteleros tienen concedidos en sus licencias. Se reduce la superficie máxima autorizable de la terraza de 120 a 100 metros cuadrados.

Todo ello, "con la finalidad última de garantizar la convivencia y el equilibrio entre la dinamización de actividades económicas privadas en la vía pública con el resto de usos compatibles y con el respeto a los derechos de viandantes y residentes", finalizan desde el equipo de Gobierno municipal.