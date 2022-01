LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Logroñés presentará el espectáculo 'Coros y arias de ópera y obras populares' el próximo sábado, 29 de enero, en Riojaforum a las 20,30 horas.

El Orfeón Logroñés comienza el año 2022 con un nuevo espectáculo de repertorio variado entre la música pop y la ópera. Con una innovadora puesta en escena, contará con la intervención como solistas de algunos de sus componentes y el acompañamiento del grupo de danza Ballet Embrujo y la Escuela de Danza Nuria Truco en algunas de sus obras.

El programa contará con coros de ópera conocidas como La Traviata, Nabuco, Il Trovatore, de Giuseppe Verdi y Carmen, de Georges Bizet. También contará con la interpretación de arias de ópera por algunos componentes del Orfeón Logroñés. Incluye el programa diversas obras populares como "You Raise me up" o "We are the Champions", entre otras, con acompañamiento musical, que ya se han convertido en

habituales en los conciertos del Orfeón Logroñés.

La entrada al concierto contará con las MEDIDAS COVID establecidas para el momento actual.

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada por Internet

en www.riojaforum.com, www.entradas.com y en taquilla a partir del 27 de enero.