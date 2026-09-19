El órgano más antiguo de La Rioja sonará este sábado en un "soprendente" concierto en Lumbreras de Cameros

El órgano más antiguo de La Rioja sonará este sábado en un concierto en Lumbreras de Cameros - AYUNTAMIENTO DE LUMBRERAS DE CAMEROS

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El órgano más antiguo que se conserva en La Rioja, el de la iglesia de San Bartolomé de Lumbreras de Cameros, sonará por primera vez este sábado acompañando a voces corales en un sorprendente repertorio que atraviesa desde los períodos más antiguos de la música hasta el pop contemporáneo.

La innovadora iniciativa, que se desarrollará a partir de las 19,30 horas, estará a cargo del grupo Ensamble Vocal de La Rioja, dirigido por Diego Martínez de la Concepción.

Han querido ofrecer una experiencia de voces corales y el sonido del órgano barroco, que conserva su maquinaria original, interpretando temas clásicos y temas que por su modernidad no asociaríamos al sonido de un órgano del siglo XVIII.

A cargo del instrumento estará la organista Ana Lucía Navarro, quien valora la complejidad de este concierto, ya que voces y piezas deben adaptarse a la técnica con la que se construyó el órgano, lo cual supone un reto importante y muy interesante para músicos y público.

EL ÓRGANO MÁS ANTIGUO.

El órgano de Lumbreras de Cameros es uno de los escasos instrumentos que ha mantenido su autenticidad de estilo casi intacta a lo largo de tres siglos.

Las primeras noticias datan del primer cuarto del siglo XVIII, precisamente cuando entre 1713 y 1718 fue construido el órgano por Diego de Orío y Tejada, establecido en Ezcaray. Desde entonces, el órgano no sufrió transformaciones sustanciales hasta 2002.

El órgano se encuentra organizado sobre la misma estructura original, la cual ofrece la solidez necesaria tanto a la fachada como a los demás componentes.

En cuanto al material sonoro y demás partes del instrumento, se conservaron aquellas que formaban parte de la propia evolución histórica del instrumento, y que a su vez han mantenido el máximo de coherencia entre sí.

En este sentido, se tuvieron en cuenta también los cambios pequeños incorporados durante la segunda mitad del siglo XVIII, y se reconstruyeron las hileras más agudas correspondientes a la Címbala que habían ido desapareciendo con el paso del tiempo.

El resultado de la restauración fue la conservación de este magnífico instrumento para las generaciones venideras, en la que cabe destacar, entre otras cosas, la calidad del sonido de su lengüetería tanto interior como de fachada.

El hecho de ligar el uso del histórico instrumento a una actuación musical de estas características responde a la voluntad de mantener vivo el órgano de Lumbreras de Cameros, un elemento del patrimonio que nos habla de la antigua prosperidad e importancia del municipio durante los tiempos dedicados a la trashumancia.

Al mismo tiempo, dinamizar la actividad cultural de la sierra camerana, un objetivo fundamental para mantener también vivo nuestro territorio rural riojano.