Orradre (PSOE) critica que el Gobierno "renunció" al arrendamiento de 3 coches oficiales con cargo a los fondos europeos

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha criticado que el Gobierno riojano "renunció" al arrendamiento de tres coches oficiales con cargo a los fondos europeos. Ha sido en un comparecencia de prensa, en la que la diputada del PSOE ha indicado que "tras la denuncia que hicimos hace una semana sobre el gasto de más de medio millón de euros en siete vehículos de alta gama para los altos cargos del Gobierno de Capellán, hoy queremos aportar nuevos datos".

En este sentido, ha explicado que a través de la plataforma de contratación del Ejecutivo "hemos conocido que el trámite para la adquisición de nuevos vehículos para el parque móvil se inició ya en abril de 2024".

En ese momento, el Gobierno "aprobó un expediente de contratación de suministro mediante arrendamiento sin opción a compra de tres vehículos híbridos enchufables, un servicio que se iba a financiar con Fondos Europeos y que tenía un presupuesto base de licitación de 174.240 euros". La portavoz adjunta ha afirmado que el Gobierno "pretendía alquilar tres coches por un valor aproximado de 60.000 cada uno con cargo a fondos europeos, es decir, sin coste alguno para los riojanos".

Orradre ha indicado que "tras una solicitud de aclaración por parte una de las empresas interesadas en suministrar este servicio, el Gobierno de La Rioja, alegando un posible error en el pliego de condiciones, decidió desistir de todo este procedimiento". Y hasta aquí "llegó este intento del Gobierno de La Rioja de alquilar tres vehículos, ya que no volvió a redactar otro contrato con la correspondiente corrección de las prescripciones técnicas, como hubiera sido lógico". Es más, "lo que nos hemos encontrado ha sido la decisión de comprar siete vehículos por más de medio millón de euros y pagados por la ciudadanía".

En este sentido, la diputada socialista ha asegurado que "también hemos sabido que el Gobierno de La Rioja ha tenido que hacer una modificación presupuestaria para poder pagar los coches de alta gama que ha adquirido puesto que la partida con la que contaba para ello no era suficiente". En los presupuestos "existía una partida de 160.000 euros, con lo que el Ejecutivo ha tenido que recurrir a otras partidas -la destinada a combustible, fijada en 1,2 millones de euros- hasta llegar a los más de 500.000 euros que ha empleado en la compra de siete coches de alta gama". Orradre ha dicho que "estamos ante un ejemplo más de improvisación, mala planificación y despilfarro".

Ha recordado que ya hace unos días "pedimos al Ejecutivo que aclarara las razones que le han llevado a adquirir esos siete vehículos de alta gama dirigidos a los altos cargos por más de medio millón de euros". Se lo exigimos, ha recordado la portavoz adjunta, "directamente a Capellán que, hoy en día, sigue sin decir absolutamente nada sobre este despilfarro".