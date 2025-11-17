'La otra bestia' y 'Música para Hitler', propuestas de este fin de semana en el 46 Festival de Teatro en el Bretón

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 46 Festival de Teatro en el Bretón continúa esta semana con dos producciones de gran fuerza artística: 'La otra bestia', de Ana Rujas, y 'Música para Hitler', protagonizada por Carlos Hipólito.

El viernes 21 de noviembre, a las 20,00 horas, el Teatro Bretón acogerá 'La otra bestia', un texto escrito e interpretado por Ana Rujas. La obra presenta un discurso poético tan poderoso como doloroso, articulado a través de las reflexiones de una mujer contemporánea que intenta sobrevivir a su herida.

La protagonista, Sara, atraviesa una profunda crisis personal y de pareja. Su relación con Marc se ha deteriorado y ella se siente cada vez más alejada de sí misma.

En ese proceso emerge 'La Otra Bestia', su alter ego, una manifestación de su lado oscuro que encarna sus pensamientos más violentos, contradictorios y vulnerables.

En conjunto, la obra es una exploración intensa de la identidad y de la lucha interna entre la luz y la sombra, utilizando el lenguaje teatral para mostrar la complejidad emocional del ser humano.

El sábado 22 de noviembre, también a las 20,00 horas, será el turno de 'Música para Hitler', donde Carlos Hipólito interpreta al célebre violonchelista Pau Casals, reconocido no solo por su genio musical sino también por su firme defensa de los derechos humanos.

La obra, basada en hechos reales, recrea el exilio de Casals en el sur de Francia tras la Guerra Civil Española y su empeño por ayudar a miles de compatriotas confinados en campos de trabajo.

En 1943, bajo la ocupación nazi, el músico recibió una inquietante invitación para tocar ante Hitler. Rechazarla implicaba un riesgo enorme y es ese dilema moral el que inspira este emocionante montaje sobre una de las figuras artísticas más influyentes del siglo XX.